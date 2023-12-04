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CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in 'iftira' sözlerine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan tepki: Belediyelerine 5 yıl ne yaptınız diye sor!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözlerine yalan etiketi yapıştırdı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise Özel'in bu açıklamasına tepki gösterdi. Ersoy, "Emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine, ‘5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız’ diye sorsun” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 16:00 Güncelleme 04 Aralık 2023, 16:27
CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in ’iftira’ sözlerine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan tepki: Belediyelerine 5 yıl ne yaptınız diye sor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 24 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilen Resort Kongresi'nde CHP'li belediyelerin çalışmadığına ilişkin "2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı 1,5 milyar lirayı geçmiş. Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" ifadeleri CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'i rahatsız etmişti.

EMANETÇİ BAŞKANIN YEREL KORKUSU
Yerel seçimlere yaklaşırken büyükşehirleri kaybetme korkusu yaşayan Özel, Bakan Ersoy'un iftira attığını söylemiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde Turizm Bakanı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir iftira attı, bir yalan attı ve halkı doğrudan kandırdı. Bunu düzeltmek boynumuzun borcu"

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPMASIN"
Özel'in sözlerine bir yanıt da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine, '5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız' diye sorsun" dedi.

Ersoy, altyapı yatırımlarının belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen Antalya ve Muğla gibi turizmin öne çıktığı illerde acil ihtiyaç duyulan atık su arıtma yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan bu şehirlerin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını ifade eden Bakan Ersoy, mavi bayraklarını kaybetme riski olan bu turizm şehirlerinin atık su arıtma sorununu aciliyet gerektirdiği için Bakanlık olarak görmezden gelemediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, bu şehirlerin atık su arıtma tesisi yapımı işlerini devraldıklarını ve tesis yapımına hız verdiklerini belirten Ersoy, bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 1,82 milyar lira olan Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarını tamamlayarak 2021 ve 2023 yıllarında bu tesisleri hizmete aldıklarını kaydetti.

Kemer Çamyuva'daki atık su arıtma tesisinin ise 80'li yıllarda yapıldığını ve kapasitesinin yetmeyerek ilçenin artık su artıma ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Bakan Ersoy, Bakanlık olarak 2 milyar lira yatırım bedeli olan tesisin yapımına başlandığını ve 2024 yılı Mart ayında da açılacağını bildirdi.

"Tesisin günlük 45 bin metreküp kapasitesi, 10,2 kilometre kanalizasyon sistemi, 800 metresi derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülen 3,5 kilometre deşarj hattı bulunmaktadır. Açıldığı andan itibaren bölgesinin 50 yıllık ihtiyacını giderecektir." diyen Bakan Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti:

"Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işi ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alınmaktadır. İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da Bakanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikardır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak Belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz."

"TEŞEKKÜR ETMEK YERİNE ELEŞTİRİYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır." ifadesini kullandı.

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