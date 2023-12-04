CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in ’iftira’ sözlerine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan tepki: Belediyelerine 5 yıl ne yaptınız diye sor!

Bakanlık olarak, bu şehirlerin atık su arıtma tesisi yapımı işlerini devraldıklarını ve tesis yapımına hız verdiklerini belirten Ersoy, bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 1,82 milyar lira olan Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarını tamamlayarak 2021 ve 2023 yıllarında bu tesisleri hizmete aldıklarını kaydetti.
Kemer Çamyuva'daki atık su arıtma tesisinin ise 80'li yıllarda yapıldığını ve kapasitesinin yetmeyerek ilçenin artık su artıma ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Bakan Ersoy, Bakanlık olarak 2 milyar lira yatırım bedeli olan tesisin yapımına başlandığını ve 2024 yılı Mart ayında da açılacağını bildirdi.
"Tesisin günlük 45 bin metreküp kapasitesi, 10,2 kilometre kanalizasyon sistemi, 800 metresi derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülen 3,5 kilometre deşarj hattı bulunmaktadır. Açıldığı andan itibaren bölgesinin 50 yıllık ihtiyacını giderecektir." diyen Bakan Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti:
"Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işi ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alınmaktadır. İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da Bakanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikardır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak Belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz."
"TEŞEKKÜR ETMEK YERİNE ELEŞTİRİYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır." ifadesini kullandı.