CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in ’iftira’ sözlerine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan tepki: Belediyelerine 5 yıl ne yaptınız diye sor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un 24 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilen Resort Kongresi 'nde CHP'li belediyelerin çalışmadığına ilişkin "2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı 1,5 milyar lirayı geçmiş. Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" ifadeleri CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel 'i rahatsız etmişti.

"Geçtiğimiz günlerde Turizm Bakanı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir iftira attı, bir yalan attı ve halkı doğrudan kandırdı. Bunu düzeltmek boynumuzun borcu"

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPMASIN"

Özel'in sözlerine bir yanıt da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine, '5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız' diye sorsun" dedi.

Ersoy, altyapı yatırımlarının belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen Antalya ve Muğla gibi turizmin öne çıktığı illerde acil ihtiyaç duyulan atık su arıtma yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan bu şehirlerin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını ifade eden Bakan Ersoy, mavi bayraklarını kaybetme riski olan bu turizm şehirlerinin atık su arıtma sorununu aciliyet gerektirdiği için Bakanlık olarak görmezden gelemediklerini vurguladı.