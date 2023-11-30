Terör sevicilere dokunacaklar! Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.



KANDİL'İN TABİPLERİ

Her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Türk Tabipler Birliği'nin skandalları saymakla bitmiyor.





PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU

HEDEPKK ve CHP tarafından büyük destek gören Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ne dedi? İşte Fincancı'nın açıklamaları

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



TERÖRİSTE ÖDÜL MEHMETÇİĞE KÖSTEK!

TTB daha önce de PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PKK'nın sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermişti. Afrin'de Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek olmak yerine karşıt açıklamalar yapmıştı. Terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ı kürt halkının temsilcisi olarak gördüklerini de geçmişte açıklayan TTB Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi de 'savaş' olarak niteledi. TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' demiş ve, Türkiye'nin yargılanması gerektiğini savunmuştu. Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsyi üyelerinin açıklaması sedece kendilerini bağlar." ifadelerine yer verildi.





Bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu, HDP'li Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları büyük tepki topladı.



Skandalı ortaya çıkaran Gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'nin Türk Tabipleri Birliği içinde oluşturduğu kirli ağı da ifşa etti.





Fotoğrafta: HDP'li Behçet Yıldırım



PKK KAMPLARINA İLAÇ TAŞINMIŞ

Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı. Bozkurt konuya ilişkin bugünkü haberinde, öldürülen teröristin rehberinde üçüncü sırada yer alan bir başka sağlıkçı (Ebe-Hemşire) S.R.Ç.'ye dikkat çekti.

Fotoğrafta: PKK'lı Volkan Bora



Hakkında düzenlenen iddianamede, S.R.Ç'nin sahte reçeteler düzenleyip terör örgütü PKK/KCK'ya ilaç temini yaptığı ve terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi.



Bozkurt ayrıca, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın diğer teröristlerle beraber etkisiz hale getirildiği 29 Nisan 2017 tarihli operasyonda yaralı kurtulan teröriste işaret etti.