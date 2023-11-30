TERÖR SEVİCİ TTB'Yİ ZİYARET ETTİLER Öte yandan HEDEP KK'nın Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör sevici TTB'yi ziyarette bulundu. HEDE PKK 'lı Hatimoğlulları, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak bizler kayyumlardan çok çekmiş bir partiyiz. Belediyelerimize atanan kayyumların, üniversitelere ve meslek odalarına nasıl zuhur ettiğini, bugün alınan kararla TTB'de nasıl zuhur ettiğini hep beraber gördük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu istibdat rejimine karşı en geniş demokratik mücadeleyi Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle yürüteceğiz. Bu karar toplumun ve bizlerin vicdanında yok hükmündedir. TTB'nin her daim yanındayız. Dayanışma ile bu istibdat rejimini gerileteceğiz" ifadeler kullandı.





CHP DE ARKA ÇIKTI

Terör sevici TTB'ye bir başka destek de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Sosyal medyadan skandal ilfadeler kullanarak arka çıkan Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyumlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TSK DÜŞMANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Özgür Özel bugün ise her fırsatta TSK'ya iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüşmüştü. Söz konusu görüşme sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etse de CHP'nin benimsediği siyaset tarzında bir değişiklik olmadı. Öyle ki Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakmıştı. Özel takip eden süreçte HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.