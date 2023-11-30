Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz.