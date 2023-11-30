Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

"BİRTAKIM EVRAKLARI İMZALAMIŞ OLABİLİRİM"

Öztürk'ün başından beri şüphelendiğine ancak yine de belgelere imza attığına dikkat çekti. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Asiye Öztürk ise ifadesinde, olaylardan haberdar olunca şoke olduğunu öne sürdü. "Seçil müdür bana zaman zaman birtakım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden birtakım evrakları imzalamış olabilirim" diye konuştu. Savcılık, 6 eylemde imzası bulunan Asiye Öztürk'ün de Seçil Erzan'la başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini savundu. Bu arada Bazı müştekilerin, bankanın şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları dava dosyasına girdi.

"EN DOĞRU KARAR ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ilk duruşmanın yapıldığını, ikincinin de 12 Ocak'ta yapılacağını belirterek, "Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır" diye konuştu. O KİŞİNİN İSMİNİ VERMEDİ

Öte yandan tutuklu bankacı Seçil Erzan savcılık ifadelerinde yer, zaman ve şahıs detaylarını genelde detaylarıyla verdi. Yakın çevresi, tefeciler, futbolcular ve diğer ünlü isimlerle ilgili birçok konuda ayrıntılı bilgiler vermekten çekinmedi. Ancak gizlediği ve özellikle bahsetmek istemediği kişiler de oldu. Bunlardan biri de Kapalıçarşı'da para aldığını söylediği bir şahıs. Erzan, "Çok korkuyorum" dediği bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi vermedi. Erzan ifadesinde fahiş faizle para aldığı birçok ismi açıkladı ama Kapalıçarşı'daki bu 'korkutucu' kişinin kimliği hâlâ meçhul. Bu kişi ilk olarak Erzan'ın savcılıktaki ifadesinde geçti. Erzan kimlerden para aldığını anlatırken bu kişiden "Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı'da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum" diye bahsetti. Bu durum hem polisin hem de savcılığın dikkatini çeken bir konu olarak kayda geçti. Erzan mahkemedeki ifadesinde de bu kişinin kimliğini açıklamadı. Nazlı Can'ın ve Erzan'ın bu tür para ilişkileri hakkındaki ifadelerinde de bu şahsın kimliğine dair bir detay yok.

ZORLA EVRAK İMZALATTI

Seçil Erzan'ın ifadelerinde yüksek faizle para aldığını söylediği isimlerden biri Atilla Baltaş. Erzan ifadesinde Baltaş için "Verdiği paraları katbekat faizle geri almıştır. Kesinlikle beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş'a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre'ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla Şırnak Cizre'ye telefonla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Atilla Baltaş o paralar ile beni yurtdışına kaçırmak istemişti." Erzan'ın ifadelerinde dikkat çeken bir başka isim ise Süleyman Aslan. Hürriyet'te yer alan habere göre; Siirtli olan Aslan; Kapalıçarşı ve Kadınlarpazarı bölgesinde faaliyet gösteriyor. Florya'da da bir ofisi var. Erzan, bu tefeciye de "Moci" adlı arkadaşıyla gitmiş. Erzan ifadesinde detayları şöyle anlatıyor: "Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile gidip 10 milyon aldım. 14 milyon olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan bu 10 milyonu Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyonluk Moci ile senet imzaladım ancak 14 milyon lirayı Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim." Ayrıca dolandırıcılıkla suçlanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'la ilgili soruşturmada banka şubesine ait kamera kayıtlarında kayıplar olduğu ortaya çıktı. Denizbank, dolandırıcılık vakasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hassas bölgeler olarak kabul edilen banka şubelerinde alınan kamera kayıtları genel teamül olarak iki-üç ay saklanmakta iken, bazı müşteki avukatlarının delil karartmakla itham ettiği bankamız, Levent Büyükdere Caddesi şubemizin 27 kamera tarafından tespit edilen yaklaşık 10 aylık şube kayıtlarını da, daha soruşturmanın en başında adli mercilere teslim etmiştir" dedi. Ancak kayıtları inceleyen bilirkişi, görüntü kayıpları olduğunu ve bazı kayıtlarda da videonun sağlıklı çalışmadığını belirledi. Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne ait 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde oluşturulan bilirkişi raporuna göre mart ayı başında seyrek olarak görülen "video programının sağlıklı çalışmaması", 20 Mart'tan sonra sıklıkla yaşanıyor. Erzan'ın yakalanmasına giden ve 3 Nisan'dan başlayan süreçteki sıkıntılar raporda şu sözlerle anlatılıyor: 3 NİSAN'DA BÜYÜK KAYIP - 03.04.2023 13.00-17.00 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır. - 03.04.2023 17.00-18.30 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır. - 04.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda üç adet CD materyal incelenmiş, 04.04.2023 08.29-08.36 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde '08.30-11.55 saatleri' yazmasına rağmen kayıtlı görüntü içeriğinde '08.29-08.36' saatlerine ait görüntü kaydının olduğu ve bu saatler arasında banka müdürünün odasına giriş çıkışın olmadığı tespit edilmiştir. - 04.04.2023 11.55-12.56 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal üzerinde görüntü kaydına ait '11.55-17.00 saatleri' yazmasına rağmen materyal içeriğinde 11.55-12.56 saatleri arasında görüntü kaydının olduğu, 12.34.45 ile 12.46.20 saatleri arasında görüntü kaybının olduğu, aktif saatler arasında banka müdür odasına giriş çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.

- 05.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda dört adet CD materyal incelenmiş, 05.04.2023 08.25-08.51 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kaydına ait '08.25-13.00' saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 08.25-08.51 saatleri arasında görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler arasında banka müdürü odasına banka personeli dışında giriş çıkış olmadığı tespit edilmiştir. - 05.04.2023 13.00-14.34 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kaydına ait '13.00-17.30' saatleri yazmasına rağmen materyal içerisinde 13.00-14.34 saatleri arasında görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler arasında banka müdür odasına giriş çıkış olmadığı tespit edilmiştir. - 06.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda iki adet CD materyal incelenmiş, 06.04.2023 08.20-08.42 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kayıtlarına ait '08.20-14.30' saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 08.20-08.42 saatlerinin görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler içerisinde banka müdürü odasına giriş-çıkış olmadığı tespit edilmiştir. - 06.04.2023 14.29-15.17 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kayıtlarına ait '14.30-18.20' saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 14.29-15.17 saatlerinin görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler içerisinde banka müdürü odasına giriş-çıkış olmadığı tespit edilmiştir. - 07.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda üç adet CD materyal incelenmiş, ilgili materyal içerisindeki tüm kamera kayıt görüntülerinde 12.36.14 ile 12.40.44 arası görüntü kaybının olduğu tespit edilmiştir. - 07.04.2023 08.25-13.30 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.