Akaryakıt kaçakçıları ’Çengel-3’e takıldı! 46 ilde eş zamanlı operasyon... 1 milyon litre ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldığını, 13 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini duyurdu.



Yerlikaya, "Sizlerin emeklerine, Helal rızkına, bereketli kazancına Göz diken her kim varsa karşılarında biz varız" dedi.