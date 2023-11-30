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CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu BELTUR'u resmen batırdı! Sayıştay raporunda şoke eden detay!

Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden bu yana İBB’deki kötü yönetimiyle dillerden düşmeyen CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, BELTUR’u resmen batırdı. Sayıştay’ın 2022 raporunda İBB iştiraki BELTUR’da usulsüzlükler tespit edildi. BELTUR’un 2019 yılında 11 milyon 810 bin TL’si bulunurken Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte şirketin öz kaynaklarının eridiği görüldü. Şirketin ise eriyen kaynaklarını baskılamak için Küçük Çamlıca, Su Köşkü, Malta Köşkü, Sarı Köşk ve Pembe Köşk'deki operasyonların sonlandırmasının planlandığını aktarıldı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 30 Kasım 2023, 11:46
CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu BELTUR’u resmen batırdı! Sayıştay raporunda şoke eden detay!

Sayıştay raporunda, şirketin, Öz Kaynaklarının yıllar itibariyle gerçekleşen zararlar nedeniyle karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiği, bu nedenle şirket aktiflerinin, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını karşılamadığı görüldü.

Raporda 2022 yılı sonu itibariyle Beltur'un öz kaynaklarının eksi 128 milyon 820 bin 102,98 lira olduğu belirlendi. Raporda öz kaynakların her yıl artarak erimesinin şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

BORÇ BATAĞINDA
Şirketin ise eriyen kaynaklarını baskılamak için Küçük Çamlıca, Su Köşkü, Malta Köşkü, Sarı Köşk ve Pembe Köşk'deki operasyonların sonlandırmasının planlandığını aktarıldı.

Şirketin ayrıca toplam 111 milyon 462 bin 629,24 lira vadesi geçmiş borcu bulunduğu tespit edildi. Sayıştay raporunda ayrıca, Beltur'un ileri tarihli düzenlenerek bir borçlanma aracı olarak kullandığı tespit edildi.

Raporda, şirket tarafından çeklerin vadeli olarak düzenlenip ödemelerin ötelenmesi nedeniyle, bugünkü yükümlülüklerin ileride elde edilmesi tahmin edilen nakit akışlarıyla karşılanmasına sebebiyet verildiği belirlendi.

SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKARDI
Sayıştay'ın yayınladığı 2022 raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin usulsüzlüklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Raporda, İBB'de 125 farklı konuda hatalı işlem yapıldığına yer verildi.

Raporun en dikkat çeken başlıklardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tasarruf yapıyoruz. Araç sayısını azalttık" söyleminin gerçeği yansıtmaması oldu. Sabah'ın haberine göre İBB'nin açıkladığından daha fazla araca sahip olduğu, bin 258 aracın Araç Yönetim Sistemi'ne bile kaydettirilmediği belirtilen raporda, "Belediye bünyesindeki araçların sayısı tam olarak tespit edilememektedir" ifadesini yer verildi.

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İBB BORÇ BATAĞINDA
Sayıştay, İBB'nin borç batağında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İBB'nin 2022'de borçlanma yasal sınırını 13 milyar 94 milyon TL aştığı tespit edildi. İBB, borçlanma miktarı düşürülmeden yeni bir borçlanma yapmaması konusunda uyarıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'nin yeşil alan statüsüne alıp park alanı olarak tescillediği Beşiktaş Dikilitaş'taki araziyi de meclis kararı almadan belediye şirketi İmar A.Ş.'ye sattığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporu, İBB sosyal tesislerindeki fahiş fiyat artışlarının nedenini de açıkladı. Yasa gereği İBB Meclisi'nin belirlemesi gereken fiyat tarifelerini, İmamoğlu'nun bizzat oluşturduğu tespit edildi.

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