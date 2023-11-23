İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor

Seçildiği ilk günden itibaren İstanbul'u bir kenara bırakarak koltuk peşinde koşan, "değişim" diyerek tavşan aday Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan eden Ekrem İmamoğlu'nun hayalinin 2028 olduğu açık açık dillendirilir oldu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İTİRAF ETTİ: İMAMOĞLU'NUN KAFASINDA ADAYLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, "Başka hiçbir şey aklının ucundan geçmiyor." diyerek Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamadığını ve 2028 hayalleri peşinde koşulduğunu itiraf etti.