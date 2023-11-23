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İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor

CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, "değişim" diyerek Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayalinin 2028 olduğunu açık açık söyledi. İsmail Küçükkaya, "Başka hiçbir şey aklının ucundan geçmiyor." diyerek İstanbul'un da bir kenara itildiğini itiraf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 16:27 Güncelleme 23 Kasım 2023, 17:32
İsmail Küçükkaya’dan İstanbul Ekrem İmamoğlu’nun umurunda değil itirafı: 2028’de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor

Seçildiği ilk günden itibaren İstanbul'u bir kenara bırakarak koltuk peşinde koşan, "değişim" diyerek tavşan aday Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan eden Ekrem İmamoğlu'nun hayalinin 2028 olduğu açık açık dillendirilir oldu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İTİRAF ETTİ: İMAMOĞLU'NUN KAFASINDA ADAYLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, "Başka hiçbir şey aklının ucundan geçmiyor." diyerek Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamadığını ve 2028 hayalleri peşinde koşulduğunu itiraf etti.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Dün İmamoğlu'nun bir kurmayı ile konuşmuştum. 'Yok onun adamıymış yok bu buna yakınmış hiçbir dengeye bakmaksızın başkan elinde kağıt kalem sosyoloji psikoloji siyaset matematik yapıyor' dedi.

İSTANBUL UMURUNDA DEĞİL
Yani bütün ilçe belediye başkan adaylarını belirlerken belediye meclisinde mutlak çoğunluğu elde etmeye çalışıyor. 2.5-3 yıl belediyede görev yapacak sonra Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyor. Yani CHP'ye geçeyim genel başkan olayım falan hiçbir şekilde aklının ucunda yok. Siyaseten de mümkün deği. Kafasında 2028 var."

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmeti es geçerek koltuk peşine düştüğünü defalarca yazdı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı veren İmamoğlu daha sonra havlu atarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği gecenin sabahına "değişim" videosuyla uyanan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı İstanbul'a kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Takvim.com.tr Özel'in "tavşan" aday olduğunu İmamoğlu'nun 2028 hayallari için Özel ile işbirliği içine girdiğini yazdı. Yaşanan son gelişmeler de malumun ilamı oldu.

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