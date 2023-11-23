İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor

İSTANBUL UMURUNDA DEĞİL
Yani bütün ilçe belediye başkan adaylarını belirlerken belediye meclisinde mutlak çoğunluğu elde etmeye çalışıyor. 2.5-3 yıl belediyede görev yapacak sonra Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyor. Yani CHP'ye geçeyim genel başkan olayım falan hiçbir şekilde aklının ucunda yok. Siyaseten de mümkün deği. Kafasında 2028 var."
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmeti es geçerek koltuk peşine düştüğünü defalarca yazdı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı veren İmamoğlu daha sonra havlu atarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği gecenin sabahına "değişim" videosuyla uyanan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı İstanbul'a kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı.
Takvim.com.tr Özel'in "tavşan" aday olduğunu İmamoğlu'nun 2028 hayallari için Özel ile işbirliği içine girdiğini yazdı. Yaşanan son gelişmeler de malumun ilamı oldu.