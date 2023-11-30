Rezerv alan nedir, ne anlama geliyor? Rezerv yapı alanı talebi için gerekli belgeler neler? Kentsel dönüşümde rezerv alan nedir?

Rezerv Yapı Alanı Tanımında Yapılan Değişiklik
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'daki "rezerv yapı alanı" tanımında önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce "yeni yerleşim alanı olarak" ifadesi içeren tanım, dava süreçlerinde ortaya çıkan yorum farklılıklarından dolayı güncellendi. Bu değişiklikle, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi mümkün hale geldi.
Rezerv Yapı Alanı Talebi İçin Gerekli Evraklar
Rezerv yapı alanı talebinde bulunulması için gerekli evraklar şunlardır:
Alanın büyüklüğünü gösteren, koordinatlı hâlihazır harita.
Alanın uydu görüntüsü veya ortofoto haritası.
Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi.
Alanda yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak gerekçe raporu.
Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.