Rezerv alan nedir, ne anlama geliyor? Rezerv yapı alanı talebi için gerekli belgeler neler? Kentsel dönüşümde rezerv alan nedir?

Rezerv yapı alanları, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve şehircilik politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) veya İdarenin talebi üzerine veya Bakanlık tarafından resen belirlenen bu alanlar, kentleşme süreçlerinde kritik öneme sahiptir.

Rezerv Yapı Alanlarının Tanımı ve Amacı

Rezerv yapı alanları, fen ve sanat normlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek amacıyla belirlenen alanlardır. Bu alanlar, özellikle riskli yapılarda ikamet edenler için alternatif yaşam alanları olarak kullanılabilir. Rezerv yapı alanları, yeni yerleşim yerleri oluşturma ve kentsel dönüşüm projelerinin bir parçası olarak görülür.