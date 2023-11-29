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İstanbul'u fırtına ve sağanak vurdu! Valilik acı haberi duyurdu! Bir kişi hayatını kaybetti

Yurdun dört bir yanında fırtına etkili olurken, CHP'li belediyeler iş bilmezlikleri ve ihmalkarlıklarıyla ön plana çıktı. İstanbul'da ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu. Deniz ulaşımı kilitlendi, seferler iptal edildi. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyarmıştı. Gündüz saatlerinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Silivri'de dere taştı, çevresindeki ev ve yolları su bastı. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı. İstanbul Valiliği, fırtınada düşen direk sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 14:11 Güncelleme 29 Kasım 2023, 14:50
İstanbul’u fırtına ve sağanak vurdu! Valilik acı haberi duyurdu! Bir kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı illerde şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. CHP'li belediyelerin iş bilmezliği ve ihmalkarlığı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı olan mazgal kapakları patladı. Dev dalgalar oluştu,dereler taştı, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

Sabah saatlerinde yağışların etkisini artırmasıyla İstanbul'da birçok olumsuz manzara göründü.

İşte dakika dakika yaşanan kabus;

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.11.2023 Salı Günü, İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı'yı, 29.11.2023 Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı'yı, 29.11.2023 Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da yaşanan olaylar 29.11.2023 saat 13.00 itibariyle şu şekilde sıralanmaktadır:

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.

Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde ''Kadriye Ana'' isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Saat 10.42 de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

SİLİVRİ'DE DERE TAŞTI
Silivri Semizkumlar mahallesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.

TRAFİK LEVHALARI DEVRİLDİ

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de ise fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi.

2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
İstanbul'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı.

Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde fırtına etkisini sürdürüyor. Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.

VATANDAŞLAR ZORLUK YAŞADI

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınırken Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

FIRTINA VE YAĞIŞ SİLİVRİ'DE ETKİLİ OLUYOR

Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren fırtına ve yağış nedeniyle Silivri Fenerköy Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde dere taştı. Yeni Mahalle'de ise ana caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunun çatısı D-100 kara yoluna uçarak 2 aracın üstüne devrildi.

Araçlarda hasar meydana gelirken kısa süreli trafiğe kapatılan yol, çatının kaldırılmasının ardından açıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde lodos nedeniyle dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Sahildeki kaldırım taşları yerinden sökülürken bazı aydınlatma direkleri de devrildi.

DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan yurdun dört bir yanında etkisini gösteren yağış nedeniyle Bolu Valiliği, 'kimse sokakta kalmasın' çağrısı yaptı.

Bolu'da soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Bolu Valiliği tarafından 'Kimse Sokakta Kalmasın' sloganıyla yürütülen proje başlatıldı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşların valiliğe veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşlarımızdan lütfen bizi haberdar edin. Valiliğimizce kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edelim" ifadelerine yer verildi.

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