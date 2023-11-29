İstanbul’u fırtına ve sağanak vurdu! Valilik acı haberi duyurdu! Bir kişi hayatını kaybetti

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.11.2023 Salı Günü, İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı'yı, 29.11.2023 Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı'yı, 29.11.2023 Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da yaşanan olaylar 29.11.2023 saat 13.00 itibariyle şu şekilde sıralanmaktadır:

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.