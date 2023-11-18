Başkan Erdoğan’dan 50+1 çıkışı: Değişmesi konusunda aynı fikirdeyim isabetli olur | Yeni anayasa mesajı

Erdoğan kendisine yöneltilen, "Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapıyorsunuz. Meclis aritmetiği eğer referandum sınırlarında olursa yerel seçimde örneğin vatandaşın önüne bir de referandum sandığı gelme ihtimali var mı? Ayrıca geride kalan seçimler öncesinde bir yayın sırasında size "50+1 değişir mi?" diye sormuştum. Siz de değişmesinden yana olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"50+1 DEĞİŞİRSE İSABETLİ OLUR"

"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor.

"YOK ALTILI YOK ON ALTILI MASA"

Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.