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Başkan Erdoğan'dan 50+1 çıkışı: Değişmesi konusunda aynı fikirdeyim isabetli olur | Yeni anayasa mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa meselesi gündemdeyken flaş bir açıklama yaptı. Almanya dönüşü uçakta konuşan Başkan Erdoğan 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağını işaret ederek, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır." dedi.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 15:59 Güncelleme 18 Kasım 2023, 15:59
Başkan Erdoğan’dan 50+1 çıkışı: Değişmesi konusunda aynı fikirdeyim isabetli olur | Yeni anayasa mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya dönüş uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa meselesi günemdeyken 50+1'in değişmesi gerektiğini işaret eden Erdoğan, "İsabetli olur" dedi.

Erdoğan kendisine yöneltilen, "Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapıyorsunuz. Meclis aritmetiği eğer referandum sınırlarında olursa yerel seçimde örneğin vatandaşın önüne bir de referandum sandığı gelme ihtimali var mı? Ayrıca geride kalan seçimler öncesinde bir yayın sırasında size "50+1 değişir mi?" diye sormuştum. Siz de değişmesinden yana olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"50+1 DEĞİŞİRSE İSABETLİ OLUR"
"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor.

"YOK ALTILI YOK ON ALTILI MASA"
Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.

"DARBECİ ZİHNİYETİN KODLARI DOLAŞIYOR"
Diğer yandan Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980'li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Meclis'te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız."

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