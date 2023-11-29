Karşılığı yoksa vedalaş! Başkan Erdoğan’dan yerel seçim için aday profili talimatı! Ankara ve İstanbul’a sürpriz aday!

Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti 'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.

6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI Sabah'ta yer alan habere göre, 9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti 'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.

Başkan Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SÜRPRİZ ADAY OLABİLİR

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde özellikle de İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlıklarına "herkes için sürpriz" bazı isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. İl ziyaretleri ve ardından miting takviminin aralık ayında başlatılacağı değerlendiriliyor.