Futbol dünyası bu dolandırıcılığı konuşuyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan, Semih Kaya, Muslera... Seçil Erzan kimden ne kadar aldı? Fatih Terim’den ilk açıklama

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim , hakkında çıkan iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Terim, "Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar" dedi.

Fon adıyla Semih Kaya 'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'dan aldım.

İş insanı Erkan ErgeneBana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.

İş insanı Barış Tari Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hala ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.

Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.

Arda Turan

Arda Turan'ın 13 milyon 900 bin dolar gibi büyük bir para verdiği bilgisi var. Bu paranın 6 milyon 400 bin dolarının geri iade edildiğini belirtiyorlar.

Çorlu'da galerici Ali Yörük

Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.