Son dakika: İstanbul ve Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu!

Bolat, söz konusu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan operasyonlar neticesinde, İstanbul Havaliman'ında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere 20 kilogram kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."