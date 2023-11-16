İYİ Parti’deki kötü kokunun deşifresi! Akşener’e sistematik ’ittifak’ baskısı: Zaman ayarlı kriz ve istifalar | Ekremciler ise pusuda

AKŞENER: DEFOLUP GİTSİNLER Meral Akşener 'in ise Ümit Dikbayır , Uğur Poyraz ve istifa eden kastederek "Defolup gitsinler!" dediği iddia ediliyor. DİNLENEN TELEFONLAR, ADAYLARDAN 1 MİLYON TL İSTENDİ SÖYLENTİLERİ... Hatta parti binasındaki sabit telefonların dinlendiği ileri sürülüyor. İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İYİ Parti'deki binbir kaos, kavga, dövüş ve entrikanın gölgesinde Meral Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı ile sorun yaşadığı ortaya çıktı. İKİ AYDIR GÖRÜŞMÜYORLAR: CİHAN ABİ BENİ YANILTTI Konuyu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarlarından İsmail Saymaz, "Cihan abi de rahatsız" başlıklı köşe yazısıyla gündeme getirdi. Saymaz Akşener'in Cihan Paçacı ile iki aydır görüşmediğini "Cihan abi beni yanılttı" dediğini öne sürdü. Partideki 'müstakil seçim' ısrarından rahatsızlık duyduğu konuşulan Paçacı'nın " Tartılacağımız yer seçim ortamı olmamalı. İyi Parti yüzde 10'un altına düşerse çok ciddi problemlerle karşılaşırız" dediği ileri sürülüyor.

POYRAZ VE DİKBAYIR YORUMU: ÇOK CİDDİ RAHATSIZLIK VAR Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz ile ilgili başlayan dedikodulara değinen Paçacı, "Poyraz ve Dikbayır genel başkanın en yakınındaki iki kişiydi. Her gün genel başkanla beraberdiler. Böyle bir noktaya gelinmiş olması çok ciddi rahatsızlık yarattı" şeklinde konuştu. " Meral Akşener 'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Parti dedikoduyla ve iftirayla yönetilir mi? İntikam duygusuyla parti yönetiyorlar. Benim alnım açık, başım dik. Akşener iddilara inanmış, nasıl inandığını ben de anlamıyorum" çıkışında bulundu.

DİKBAYIR'IN ESAS KARIN AĞRISI BELLİ: "AYRI GİRMEYELİM, İMAMOĞLU VE YAVAŞ DESTEKLENSİN" İsmail Saymaz'a verdiği demeçte esas karın ağrısını dile getiren Dikbayır, yerel seçimlerde ayrı aday göstermeyi doğru bulmadığını dile getiriyor. Dikbayır şu ifadeleri kullandı; "Biz Yavaş ve İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çıkardık. 'İstanbul ve Ankara başarılı' dedik. Şimdi nasıl anlatacağız? Dört sene Yavaş'ın yaptıklarını anlattım Sakarya'da. Nasıl olacak? Doğru bulmuyorum. Kararı illere bırakabilirdik. İller aralarında anlaşırdı. Hırsla, intikam duygusuyla, sinirle parti yönetilir mi? Yazık günah! Soruyorum: Ankara, İstanbul… Bu belediyeler Millet İttifakı'nda olmasa 29 Ekim böyle kutlanabilir miydi?"

'EKREMCİLER'DEN AKŞENER'E 'İTTİFAK' BASKISI: KOLTUĞUNU KORUYAMAZSIN Ekrem İmamoğlu güdümünde yayınlar yapan Sözcü'de hem yazarlık hem de yorumculuk yapan İsmail Saymaz ise, Meral Akşener ve müstakil seçim isteyen İYİ Parti kadrolarını hedef aldı. Saymaz, Akşener'e "Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiğiniz ve bu olmayınca cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istediğiniz İmamoğlu ve Yavaş'ı neden belediye başkanlığında desteklemiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Şu ifadeleri kullandı; İyi Parti seçmeni İmamoğlu ve Yavaş'ı kendisine yakın buluyor. Büyükşehirlerde İyi Partililerle CHP'liler arasındaki sınırlar kayboluyor. Oyu psikolojik eşiğin altına inen İyi Parti'nin, seçmenini bir arada tutması zor olacaktır. Akşener bile koltuğunu koruyamaz.





"İSTİKAMET ÇİZMEYE KALKANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Meral Akşener de geride bıraktığımız gün "İyi Parti'ye istikamet çizmeye kalkanlara geçit vermeyeceğiz" sözleriyle ittifak çağrılarına bir kez daha kapıları kapattı.



Tüm bu yaşananlar parti içi kriz gibi görünse de arka planda Meral Akşener'in "ittifaksız seçim" çıkışının olduğu aşikar.



Akşener'in 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi masaya tekrar dönerek bir at pazarlığına tutuşması isteniyor. Öyle ki Bahadır Erdem istifasının sebebini "İttifaksız seçime gitmek" olarak açıkça söyledi.

SON KERTEDE ÜST AKIL DEVREYE GİRECEK

Bir başka bomba ise Özel ve Akşener'in ittifakı kuramaması halinde devreye "üst aklın" gireceği yönünde.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisine rest çekmesi sonrası İYİ Parti'nin bir anda karışması dikkatlerden kaçmazken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi "İki lider ittifakı kuramazsa iş üst akla kalabilir" dedi.



Selvi şu ifadeleri kullandı;



"CHP medyasında zaman zaman Özgür Özel'in, Meral Akşener'le görüşeceği yönünde haberler çıkıyor. Yazılanlara göre bugün bir araya geleceklerdi. Özgür Özel'e görüşme soruldu. "Yok. Ben de şaşırdım" yanıtını verdi.Ama kurultay gecesinden itibaren böyle bir beklenti var. Özgür Özel'in Akşener'le görüşüp, İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılması için ikna etmesi bekleniyor. Aslında dünkü konuşmasında da Akşener'e bir çiçek atıp, görüşmenin zeminini oluşturması bekleniyordu ama o konuya hiç değinmedi. CHP ile İYİ parti arasındaki makas açılıyor, ittifak konusu giderek bir muammaya dönüşüyor. İki lider ittifakı kuramazsa iş üst akla kalabilir."