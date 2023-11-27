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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı

İşgalci İsrail Gazze'de Filistinlileri katlederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalıcı barış için diplomasi temaslarını sürdürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise büyük bir skandala imza atarak Gazze'de yaşananlar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı. Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 21:24 Güncelleme 27 Kasım 2023, 21:45
CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den skandal sözler! İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan’a saldırdı

Siyonist İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlileri katlederek soykırım suçu işliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalıcı barış için diplomasi temaslarını sürdürürken CHP yine bir skandala imza attı.

CHP SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL'DEN SKANDAL
CHP'nin yeni Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşananlar üzerinden Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu bir iç politika malzemesi yapabilmek için, uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kullanacağı en önemli argümanlardan birisi İsrail-Filistin meselesidir." şeklinde akla ziyan sözler söyledi.

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İsrailli esir ailelerinin bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini görmezden gelen, Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisini yok sayan Deniz Yücel, "Erdoğan'ın güven vermeyen, sürekli U dönüşlü dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti. Umarız bu hatalardan ders çıkarılır." ifadeleriyle skandalını sürdürdü.

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KAFA DEĞİŞMEDİ
CHP'nin yeni Sözcüsü Deniz Yücel'in sözleri, CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmediğini bir kez daha kanıtladı.

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