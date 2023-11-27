CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den skandal sözler! İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan’a saldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalıcı barış için diplomasi temaslarını sürdürürken CHP yine bir skandala imza attı.

Gazze'de yaşananlar üzerinden Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu bir iç politika malzemesi yapabilmek için, uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kullanacağı en önemli argümanlardan birisi İsrail-Filistin meselesidir." şeklinde akla ziyan sözler söyledi.

İsrailli esir ailelerinin bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini görmezden gelen, Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisini yok sayan Deniz Yücel, "Erdoğan'ın güven vermeyen, sürekli U dönüşlü dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti. Umarız bu hatalardan ders çıkarılır." ifadeleriyle skandalını sürdürdü.

KAFA DEĞİŞMEDİ

CHP'nin yeni Sözcüsü Deniz Yücel'in sözleri, CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmediğini bir kez daha kanıtladı.