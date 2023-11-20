Başkan Erdoğan’ın Berlin’deki çıkışına CHP’den skandal sözler

Yücel "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Almanya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından oldukça soğuk karşılandı. Alman medyasında da alay konusu oldu. Ülkemiz adına üzülüyoruz." sözleriyle Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışını aklınca küçümsemeye çalıştı.

KATİL DESTEKÇİLERİ KUDURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıtla dünyada bir kez daha ses getirirken, katil destekçilerini kudurtmuştu.

ALMAN GAZETECİYE TARİHİ AYAR

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? Eurofighter talebinizi Almanya kabul edecek mi? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?" sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt vermişti:

"SEN BİR HRİSTİYAN OLARAK, KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

"NATO'nun içinde düşüncesi kanaatini kimin ne olursa olsun. Rusya Ukrayna savaşında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız değil misin? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz. Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir."

"SORULARINIZ VİCDANİ VE İNSANİ OLSUN"

Başkan Erdoğan diğer yandan "Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle bir soru sorun ki sorularınız vicdani olsun, insani olsun. Biz de cevaplarımızı o şekilde verelim." ifadelerini kullanmıştı. ALMAN BILD ÇILDIRDI: SKANDAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da adeta ikinci 'One Minute' konuşmasında verdiği tarihi ayar, Alman basınını kudurttu. Soykırımcıların destekçisi Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da mazlumun sesi olduğu konuşmasını "skandal" olarak manşetine taşımıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN