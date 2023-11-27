Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT’i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de Hamas ve İsrail rehineler konusunda bir anlaşma yaptı.
Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de Hamas ve İsrail rehineler konusunda bir anlaşma yaptı.
Ancak İsrail ile Hamas arasındaki ikinci grup esir takasında ortaya bir kriz çıktı.
Bu kriz önceki gece gergin saatler yaşanmasına neden oldu.
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesini ve sivillere ateş açmasını gerekçe göstererek takası ertelediğini açıkladı.
KRİZ AŞILDI
Ardından geç saatlerde Katar'ın "Kriz aşıldı" duyurusuyla esir takası gerçekleşti ve dünya rahat bir nefes aldı. Cezaevinde alıkonulan 39 Filistinli'ye karşılık, 13 İsrailli ve 4 Taylandlı serbest bırakıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Reuters'in haberine göre Hamas dün "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklaması yaptı.
MİT'E TALİMAT VERMİŞ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın MİT'e talimatı sonrası yapılan görüşmeler sonucu Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Güvenilir kaynaklar da bu gelişmeyi doğruladı. Böylece Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı. Ateşkesin üçüncü gününde de rehine takası gerçekleşti. İsrail'in bıraktığı 39 Filistinli'ye karşılık, Hamas da 13 İsrailli ile 3 Taylandlı ve bir Rus'u serbest bırakarak Kızılhaç'a teslim etti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de iki gün önce, Gazze'de rehin olan 12 Taylandlı'nın serbest kaldığını açıklamıştı.
BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ADRES LİDER
Rusya-Ukrayna savaşında esir takası ve ateşkes konusunda oynadığı arabuluculuk rolüyle dünya barış diplomasisinde adres lider haline gelen Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde de esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu duyurmuştu.
İsrailli rehinelerin ailelerinin de bir mektup yazarak yardım istemesi, Başkan Erdoğan'ın dünya barış diplomasisindeki bu konumunu bir kez daha teyit etmişti. Başkan Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde "Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz" demişti.