Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT’i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı

MİT'E TALİMAT VERMİŞ

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın MİT'e talimatı sonrası yapılan görüşmeler sonucu Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Güvenilir kaynaklar da bu gelişmeyi doğruladı. Böylece Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı. Ateşkesin üçüncü gününde de rehine takası gerçekleşti. İsrail'in bıraktığı 39 Filistinli'ye karşılık, Hamas da 13 İsrailli ile 3 Taylandlı ve bir Rus'u serbest bırakarak Kızılhaç'a teslim etti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de iki gün önce, Gazze'de rehin olan 12 Taylandlı'nın serbest kaldığını açıklamıştı.

BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ADRES LİDER

Rusya-Ukrayna savaşında esir takası ve ateşkes konusunda oynadığı arabuluculuk rolüyle dünya barış diplomasisinde adres lider haline gelen Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde de esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu duyurmuştu.