Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme! Tanık Ergün Poyraz’dan tetikçi itirafı: Kim olduğunu biliyorum ama söylersem...

'MİT MÜSTEŞARLIĞIYLA İLGİLİ BİR İSTEĞİ YOKTU' Hablemitoğlu'nun öldüğü gün dönemin terörle şube müdürü Osman Kaya'nın kendisini aradığını kaydeden tanık Ergün Poyraz, "Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor' dedi. Osman bana olaydan birkaç ay önce Necip'i çok seviyorum ben diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu aramada çok ilginç."

"MİT müsteşarlığı konusunda Necip'in bir girişimi ve isteği olmadı. Alman vakıflarıyla ilgili çok kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra FETÖ konusunda araştırmaları sırasında Mustafa Özcan tarafından uyarıldı" ifadelerini kullandı.

'TETİĞİ ÇEKENİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM' Tetiği çekenin kim olduğunu bildiğimi ancak can güvenliği gerekçesiyle söyleyemeyeceğini ifade eden Poyraz, "Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Osman Kaya'ya sordum 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi."

"Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim bundan sonrada polislerimiz sürdürsün. Burada doğru söyleyeni yaşatmıyorlar. Can sorumluluğum var" diye konuştu.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu, Türk tarihçi ve yazar. Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde ölmüştür.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde ölmüştür. Katil zanlıları arasında değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Aralık 2019'da yurt dışında yakalanıp adli süreçlerin tamamlanması ardından 26 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edilmiştir.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol aldı. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesinde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olup Kanije ve Uyvar adlarında iki kız çocuk babasıydı.