Ekrem İmamoğlu’ndan arkadaşına büyük kıyak! CHP Milletvekili Gökhan Günaydın vekil seçilmesine rağmen İBB’nin aracını bırakmadı

TÜM MASRAFLAR İBB'DEN KARŞILANIYOR Günaydın'ın Ankara 'ya geçtikten sonra İBB 'ye ait makam aracını kullanmaya devam ederken İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından kiralanan Skoda Marka 34 ERB385 plakalı araçla Mürted (Akıncı) İstasyonu Anadolu Otoyolu (O4) 34 nolu istasyon çıkışında 163 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle çevrilerek ceza kesildi. 951 TL ceza kesilen Günaydın'ın makam aracı olarak kullandığı İBB aracına ait tüm giderlerin de yine İBB tarafından karşılandığı öğrenildi. Bu kapsamda aracın bakım, ceza, kaza ve mazot giderlerinin İBB'nin şirketi tarafından finanse edildiği belirtildi.

CHP'Lİ İSİM İTİRAF ETTİ: DURUM VAHİM

Günaydın, her sene İstanbul Vakfı'nın yürüttüğü kurban bağış kampanyasını İzmir'deki bir şirket eliyle hayata geçiriyor. İşin verildiği şirket, etlerin kesimi, soğutulması ve konservelere konulması gibi süreçleri yürütüyor. Şirket sahibinin, işbirliği çerçevesinde İmamoğlu ile fotoğrafları ve konuşmaları da belediyenin internet sitesinde yer alıyor. Yüzbinlerce konserve ve milyonlarca liraya eşdeğer olan iş akışı sayesinde şirketin hızla büyüdüğü öne sürüldü. Şirket sahibi ile Günaydın'ın daha önceden de yakın ilişkilere sahip olduğu, işbirliğini sağlayan aracının ise Günaydın'ın bir başka arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu işe yönelik başka şirketlerin de ihaleye katılmak istediğini ve bunu İstanbul Vakfı'nın en yetkili isimlerinden birine aktardığını belirten CHP'li bir siyasi, "Bu talebi kendilerine ilettim. 'Biz bir şey yapamıyoruz. Tüm işlere Gökhan Bey karar veriyor' şeklinde yanıt aldım. İşin boyutu vahim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU AİLESİNİN YILLARDIR AVUKATLIĞINI YAPIYOR