PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 23.00’de kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı fırtınanın ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla saat 06.45 itibariyle tüm gemi geçişlerine açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 07:18 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:18
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 23.00 itibariyle kuzeyden güneye tüm gemi geçişlerine kapatılmıştı. Fırtınanın ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla saat 06.45 itibariyle tüm gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, boğazın telsiz anonsuyla tüm gemi geçişlerine açıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Öte yandan gece boyunca fırtına nedeniyle deniz ulaşımda aksamalar yaşanırken, Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Kilitbahir, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki Gelibolu hatları tarifeye uygun olarak devam etmektedir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Reuters: Başkan Erdoğan’ın çabalarıyla Hamas, Taylandlı rehineleri serbest bıraktı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı
Tiyatro coşkusuna muhteşem final
SON DAKİKA