İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8️⃣ ilde, Kastamonu Merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Yasa Dışı Bahis Oynatanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız❗️

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, istanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8️⃣ ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 1⃣0⃣ ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

❗️Vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları,

❗️ Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları,

❗️Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları

❗️ Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri,

❗️ Elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Operasyonda

📌 Tabancalara,

📌 338.000 TL ve 22.400 $ nakit paraya

📌 Çok sayıda dijital materyale

📌 Dizüstü Bilgisayarlara

📌 Çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle🇹🇷

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK❗️