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Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı! CHP'nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler

CHP'de kurultay sonrası kasetvari ifşalar baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve güdümündeki isimler intikam işçin kolları sıvadı. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun troll ağı ve İmamoğlu'nun kurultay sürecinde kurduğu delege borsasını ifşa eden CHP'li Tolgan Erdoğan, bu kez Özgür Karabat'ı hedef aldı. Erdoğan, CHP'nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'ın Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olduğu dönemden bir video paylaşıp "Ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız, açın bu videoyu izleyin ve "Bu adam CHP Genel Başkan Yardımcısı olduysa, ben de Genel Başkan, Bakan, Hatta Cumhurbaşkanı olabilirim" diyebilirsiniz" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:33 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:00
Kemalciler ’intikam’ dosyasını açtı! CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler

CHP'de kurultay sonrası sular durulmuyor. Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor.

Bu kapsamda siyasi ofis açan CHP'nin devrik lideri, Ekremcilerde "Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak" tedirginliğine yol açtı.

Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı!

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de teker teker Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' kadrosunun dosyasını açtı.

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İFŞA BAŞLADI: 50 MİLYON DOLARLIK DELEGE BORSASI
CHP'li Tolgahan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun troll ağını ifşa etti, daha sonra İmamoğlu'nun kurultay zamanı kurduğu 50 milyon dolarlık delege borsasını gündeme getirdi.

Tolgahan Erdoğan bununla da yetinmedi... Ekrem İmamoğlu'nun delege borsasının bir numaralı aktörlerinden olan, CHP'nin kasası konumundaki Özgür Karabat'ın Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olduğu dönemden bir video paylaştı.



CHP'NİN KASASI İMAMOĞLU'NUN İHALECEİSİ KARABAT'I FENA Tİ'YE ALDI
Karabat'la dalga geçen Erdoğan, "Güne keyifle başlamak için izlemeniz gereken bir video. Ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız, açın bu videoyu izleyin ve "Bu adam CHP Genel Başkan Yardımcısı olduysa , bende Genel Başkan, Bakan , Hatta Cumhurbaşkanı olabilirim" diyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İlgili videoda Özgür Karabat'ın halı sahada, küçükbaş hayvanların başında, elinde bağlamayla, omlet yaparkenki halleri yer alıyor.

Peki, Özgür Karabat nasıl hatırlanıyor? Detaylarla sizler için derledik;

Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat şu an CHP'nin kasası konumunda. Karabat kurultay sürecinde dağıtılan paralarla delegelerin manipüle edilmesinde baş rolü çekti.

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İETT vurgunuyla ön plana çıkan Özgür Karabat, CHP'li İBB'den milyarca liralık ihale aldı.

Karabat'ın skandalları yalnızca İETT vurgunu ile bitmiyor kendisinin sicili oldukça kirli. Geçmişte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adı tecavüz ve şantaj skandalında ile gündeme gelmişti.

YOLSUZLUK, YASAK AŞK, KASET, GRUP SEX...
2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.

CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullandı.

"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"
CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.

Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;

"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"
Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi.

GRUP SEX SKANDALI
CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.


Fotoğrafta: Aynur Doğan


'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.

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