Kemalciler ’intikam’ dosyasını açtı! CHP’nin kasası İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler

İETT vurgunuyla ön plana çıkan Özgür Karabat , CHP'li İBB'den milyarca liralık ihale aldı. Karabat'ın skandalları yalnızca İETT vurgunu ile bitmiyor kendisinin sicili oldukça kirli. Geçmişte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adı tecavüz ve şantaj skandalında ile gündeme gelmişti. YOLSUZLUK, YASAK AŞK, KASET, GRUP SEX... 2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti. CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullandı.

"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"

CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.



Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;



"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"

Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi.

GRUP SEX SKANDALI

CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.