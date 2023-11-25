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Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Üniversite yapılanmasındaki 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.A, M.T, G.A, E.K. ve A.A, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:12 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:12
Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Üniversite yapılanmasındaki 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı harekete geçti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.A, M.T, G.A, E.K. ve A.A, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Diğer şüpheli Ö.A'yı da yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

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