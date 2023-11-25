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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti. Görüşmede, enerji başta olmak üzere, yatırımlar, turizm ve Rusya’nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin işbirliğinin yeni projelerle geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl ve kalıcı çözümü ile Gazze’ye yönelik insani yardım için Türkiye ve Rusya'nın gereken çaba ve gayreti göstereceği kaydedildi. Liderler arasındaki güçlü diyalog ve yakın işbirliğinin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki önemine işaret edilen görüşmede, liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması ve ticaretin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması gerektiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme 25 Kasım 2023, 14:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmede, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR
Liderler arasındaki güçlü diyalog ve yakın işbirliğinin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki önemine işaret edilen görüşmede, liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması ve ticaretin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması gerektiği ifade edildi.

Enerji başta olmak üzere, yatırımlar, turizm ve Rusya'nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin işbirliğinin yeni projelerle geliştirilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl ve kalıcı çözümü ile Gazze'ye yönelik insani yardım için Türkiye ve Rusya'nın gereken çaba ve gayreti göstereceği kaydedildi.

Görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksander Babakov, Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko da yer aldı.

BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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