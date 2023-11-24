CHP yandaşı Tolga Şardan’ın MİT yalanı elinde patladı: Böyle bir yargı raporu yok!

SAVCILIK AÇIKLADI: HERHANGİ BİR RAPOR SUNULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunup sunmadığını sordu.

MİT: BÖYLE BİR RAPOR YOKTUR MİT, savcılığın sorusu üzerine MİT Hukuk Müşavirliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevabi bir yazı gönderdi. Sabah'ta yer alan habere göre, MİT Hukuk Müşavirliği tarafından savcılığa gönderilen cevabi yazıda, Şardan'ın iddia ettiği gibi MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunmadığı ifade edildi. Yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

BUNU DA KINA BASIN KONSEYİ

CHP yandaşı Şardan'ın yalanlardan oluşan ve MİT üzerinden hükümeti hedef alan haberiyle ilgili sözde etik ilkelere bağlı Basın Konseyi, herhangi bir kınama yayınlamadı. Bilindiği gibi tartışmalı kararları ve CHP yandaşlığı nedeniyle son yıllarda saygınlığını tamamen yitiren Basın Konseyi geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmıştı. Basın Konseyi, A Haber, ATV, Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörler haberlerine 'kınama' kararı vermişti. CHP'li İBB sözcülüğüne soyunan Konsey, iftiraları satır satır tekrarlayarak gerçeği ortaya çıkarmaya kendine ilke edinmiş Takvim.com.tr'yi hedef almıştı. Tolga Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN