CHP yandaşı Tolga Şardan’ın MİT yalanı elinde patladı: Böyle bir yargı raporu yok!

CHP yandaşı gazeteci Tolga Şardan bir internet haber sitesinde 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA
Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevki gerçekleşe Tolga Şardan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın kaleme aldığı, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içerdiğini, MİT'in iddia edildiği gibi bir raporunun bulunmadığını açıkladı.
SAVCILIK MİT'E SORDU
Şardan'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şardan'ın tahliyesine karar verdi. 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye edildi. Başta Şardan olmak üzere birçok isim böyle bir raporun olduğunu iddia edip yargıyı lekeleme gayreti içerisine girişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir detay ortaya çıktı.