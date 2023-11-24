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CHP yandaşı Tolga Şardan'ın MİT yalanı elinde patladı: Böyle bir yargı raporu yok!

CHP yandaşının ortaya attığı MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na "Yargı raporu sunduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Milli İstihabarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği resmi yazıda böyle bir rapor olmadığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, MİT üzerinden hükümeti hedef alan CHP yandaşı gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:12 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:05
CHP yandaşı Tolga Şardan’ın MİT yalanı elinde patladı: Böyle bir yargı raporu yok!

CHP yandaşı gazeteci Tolga Şardan bir internet haber sitesinde 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA

Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevki gerçekleşe Tolga Şardan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın kaleme aldığı, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içerdiğini, MİT'in iddia edildiği gibi bir raporunun bulunmadığını açıkladı.

SAVCILIK MİT'E SORDU

Şardan'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şardan'ın tahliyesine karar verdi. 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye edildi. Başta Şardan olmak üzere birçok isim böyle bir raporun olduğunu iddia edip yargıyı lekeleme gayreti içerisine girişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir detay ortaya çıktı.

SAVCILIK AÇIKLADI: HERHANGİ BİR RAPOR SUNULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunup sunmadığını sordu.

MİT: BÖYLE BİR RAPOR YOKTUR

MİT, savcılığın sorusu üzerine MİT Hukuk Müşavirliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevabi bir yazı gönderdi. Sabah'ta yer alan habere göre, MİT Hukuk Müşavirliği tarafından savcılığa gönderilen cevabi yazıda, Şardan'ın iddia ettiği gibi MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunmadığı ifade edildi.

Yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

CHP yandaşı Basın Konseyi İBB sözcülüğüne soyundu! Skandal kınama kararı: Takvim.com.tryi hedef alıp vatandaşı sabotajcı ilan ettiler

BUNU DA KINA BASIN KONSEYİ
CHP yandaşı Şardan'ın yalanlardan oluşan ve MİT üzerinden hükümeti hedef alan haberiyle ilgili sözde etik ilkelere bağlı Basın Konseyi, herhangi bir kınama yayınlamadı. Bilindiği gibi tartışmalı kararları ve CHP yandaşlığı nedeniyle son yıllarda saygınlığını tamamen yitiren Basın Konseyi geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmıştı. Basın Konseyi, A Haber, ATV, Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörler haberlerine 'kınama' kararı vermişti. CHP'li İBB sözcülüğüne soyunan Konsey, iftiraları satır satır tekrarlayarak gerçeği ortaya çıkarmaya kendine ilke edinmiş Takvim.com.tr'yi hedef almıştı.

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