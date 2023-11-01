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Tolga Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı!

CHP yandaşı T24 yazarı Tolga Şardan "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı asılsız iddialar içeren bir yazı yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu yazının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 16:05 Güncelleme 01 Kasım 2023, 19:43
Tolga Şardan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı!

T24 Yazarı Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tolga Şardan, 31 Ekim'de T24'te "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazıda MİT'in Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine bir rapor hazırladığı ve bu raporda adliyelerde skandal kararlara ve uygulamalara imza atıldığı iddia edildi.

HALKI YANILTICI BİLGİ YAYMAKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.

TOLGA ŞARDAN TUTUKLANDI
Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

ŞARDAN'IN İDDİASI YALANLANDI
Öte yandan Şardan'ın idddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi trafından da yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de CHP yandaşı "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

GÖKÇE'NİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ TAHLİYE EDİLMEDİLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

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