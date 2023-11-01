Tolga Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı!

T24 Yazarı Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Tolga Şardan, 31 Ekim'de T24'te "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Söz konusu yazıda MİT'in Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine bir rapor hazırladığı ve bu raporda adliyelerde skandal kararlara ve uygulamalara imza atıldığı iddia edildi.
HALKI YANILTICI BİLGİ YAYMAKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.
TOLGA ŞARDAN TUTUKLANDI
Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.
ŞARDAN'IN İDDİASI YALANLANDI
Öte yandan Şardan'ın idddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi trafından da yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de CHP yandaşı "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.