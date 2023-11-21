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Son dakika: İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon! "YOLYEMEZLER" suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen "KAFES-14" OPERASYONLARI kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. 19 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 21 Kasım 2023, 19:38
Son dakika: İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon! YOLYEMEZLER suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen "KAFES-14" operasyonları kapsamında "YOLYEMEZLER" suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! "YOLYEMEZLER" suç örgütü çökertildi!



Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı.



Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz" dedi.

Şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen YOLYEMEZLER organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; KAFES-14 Operasyonu düzenlendi.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
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