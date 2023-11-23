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Osmanlı Devleti'ni hedef alan Tunç Soyer'e soruşturma iddiası | AK Parti'den açıklama: Derdi siyasi mağduriyet çıkarmak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı. Soyer, hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldığını iddia etti. Konuyla ilgili Soyer'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da “siyasi mağduriyet” çıkarmak istemektedir." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 23 Kasım 2023, 14:46
Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer’e soruşturma iddiası | AK Parti’den açıklama: Derdi siyasi mağduriyet çıkarmak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etti. İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef alan Soyer, "Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar." diyerek Osmanlı'ya kin kustu.

Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN'IN ADINI GEÇİRMEDİ
Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını dahi geçirmeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyundu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: DERDİ SİYASİ MAĞDURİYET ÇIKARMAK
Konuyla ilgili Soyer'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da "siyasi mağduriyet" çıkarmak istemektedir." dedi.

Dağ, şu ifadelere yer verdi:

AK Parti'den Soyer'e soruşturma tepkisi

Değerli vatandaşlarımız, kıymetli İzmirli hemşehrilerim,

Birkaç günden beri bazı basın yayın organlarında, "9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına" ilişkin haberler yer almaktadır.

İşin özeti şudur; Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir.

Yine aynı şekilde, bazı basın yayın organlarında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına" ilişkin haberler yer almaktadır.

Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir.

Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da "siyasi mağduriyet" çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir.

Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Sn. Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır.

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