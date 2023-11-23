Osmanlı Devleti’ni hedef alan Tunç Soyer’e soruşturma iddiası | AK Parti’den açıklama: Derdi siyasi mağduriyet çıkarmak

Yine aynı şekilde, bazı basın yayın organlarında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına" ilişkin haberler yer almaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oluşturmak istediği mağduriyete ilişkin açıklamamız👇🏼 pic.twitter.com/cc3cOnzynq — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) November 23, 2023

Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir.

Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da "siyasi mağduriyet" çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir.

Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Sn. Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır.