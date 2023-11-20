Son olarak Almanya'ya giden Başkan Erdoğan'ın buradaki açıklamaları dünya basınında yankı bulurken, rota bu kez Cezayir'e çevrildi.

Erdoğan, 21 Kasım'daki Cezayir ziyaretini çok önemsediğini vurgulayarak, "Çünkü bu ülkeler arasında Cezayir, duruşunu her zaman net ortaya koyabilen bir ülke, Afrika'da tesir alanı geniş bir ülke. Onun için Sayın Tebbun ile de bu görüşmeyi çok çok önemsiyorum. İnşallah bu takvimi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, 12 Kasım'da İİT Olağanüstü Zirvesi'nin yapıldığı Suudi Arabistan'dan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada bu durumu teyit etti.

Cezayir ve Türkiye, bölgesel meselelerin yanı sıra İsrail meselesindeki sorunlara çözüm bulma çabalarında da tam koordinasyon halinde ilişkilerini sürdürüyor.

Türkiye'den Cezayir'e cumhurbaşkanlığı seviyesindeki son ziyaret ise Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Tebbun'dan önce Cezayir'den Türkiye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret, Şubat 2005'te Abdulaziz Buteflika tarafından gerçekleştirildi.

Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin 1516 yılında Cezayir'e gelişleriyle başlayan Türkiye-Cezayir ilişkileri, 2000'li yıllarda siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda birçok ilerlemeye tanık oldu.

İki lider, son olarak 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu toplantılarına katılmak için bulundukları New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Bu kapsamda Tebbun, Cezayir'den 17 yıl sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 15-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi. Cezayir Cumhurbaşkanı, 21 Temmuz'da da Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ikinci kez ziyaret etti.

Cezayir-Türkiye ilişkileri, son yıllarda her düzeyde kayda değer bir hareketlenmeye sahne olurken özellikle Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un 2019'da göreve gelmesiyle artan bir ivme kazandı.

GÜNDEM GAZZE Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cezayir'e gidecek... Erdoğan'ın yapacağı resmi ziyarette ikili ve bölgesel meselelerin yanında en önemli gündem maddelerinden biri de İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki durum olacak.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Erdoğan'ın ziyaretinde Gazze'deki durumun yanında Türkiye-Cezayir ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesine yönelik konular da ele alınacak. Bunlardan en önemlisi ekonomik ilişkilerin artırılması olacak.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında atılacak birçok adım bulunduğunu, Türkiye ve Cezayir'in özellikle ekonomik alanlardaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Türk yatırımlarının bugün Cezayir'de 6 milyar doları aştığını belirten Büyükelçi Küçükyılmaz, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi de 2022'de 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah 2023'te biz 6 milyar dolar rakamını aşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı Tebbun'un ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de en kısa zamanda ulaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu hedeflere ulaşmak için karşılıklı yatırımları teşvik anlaşmasının uygulamaya girmesi ve tercihli ticaret anlaşması ile ilgili müzakere çerçeve belgesinin imzalanıp müzakerelere başlanması sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasındaki anlaşmanın da yenilenmesinin beklendiğini ifade etti.

Büyükelçi, Cezayir'de Ziraat Bankası şubesi, Maarif Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılması dahil, bir kısmı ekonomik bir kısmı kültürel boyutu ilgilendiren 10'u aşkın anlaşmanın gündemde olduğunu belirtti.

CEZAYİR, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA HALİNDEYDİ

Cezayir, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayı'ndan bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.

Cezayir'de ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüşmüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını ifade etmişti.

- Tebbun'dan Türkiye'nin eski Cezayir Büyükelçisi'ne "Ulusal Liyakat Nişanı"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi tevdi edilen eski Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'a 19 Haziran'da, "Birinci Derece Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı" takdim etti.

Ülke medyasında, söz konusu liyakat nişanının Büyükelçi Göktaş'ın iki ülke ilişkilerine güçlü katkısı ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine verdiği önemin göstergesi olduğu yorumları yapıldı.