Başkan Erdoğan’ın Berlin’de Olaf Scholz ve diğerlerine verdiği tarihi ayar Alman basınında: Esip gürledi

Ziyarte sırasında Berlin'de herhangi bir olay yaşanmadığını aktaran Tagesschau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Başbakan Olaf Scholz 'un görüşmesine geniş yer ayırdı. 'Farklılıklar belirgin oldu' ifadesini kullanan gazete, liderlerin Orta Doğu'daki tabloya dair farklı tutumlarını ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın Olaf Scholz'a Gazze'de insani ateşkes için birlikte çalışma çağrısı yaptığını kaydetti.

İSRAİL'E YAKLAŞIM FARKI 'Scholz ve Erdoğan İsrail 'e dair farklı pozisyonların altını çiziyor' başlığını tercih eden Alman Tagesschau gazetesi, Berlin ziyaretinin sona erdiğini ve polisin başkentte aldığı güvenlik önlemlerini kaldırdığını yazdı.

Erdoğan ve Scholz'un Orta Doğu'da büyük bir yangına dair endişede birleştiği yorumunu yapan gazete, Türk liderin basın toplantısında İsrail'e karşı sert eleştiriler yönelttiğini ancak çözümü de dile getirdiğini yazdı. 1967 sınırları içinde iki devletli çözümün Başkan Erdoğan tarafından yinelendiğini hatırlatan Tagesschau, ziyaret boyunca Erdoğan'a Berlin'de gösterilen ilgiye de yer verdi.

KADINLAR BALKONDA BEKLEDİ

Schönefeld havalimanına inen Erdoğan'ın Berlin merkeze gidinceye kadar birçok Türkün konvoya el sallayıp alkışladığını ya da bazı sürücülerin korna çaldığını bildiren gazete, battaniyelere sarılmış birçok kadının ise konvoy geçinceye kadar Dominicus Caddesi'ndeki bir balkonda beklediğini de ekledi.