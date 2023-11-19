Başkan Erdoğan’ın Berlin’de Olaf Scholz ve diğerlerine verdiği tarihi ayar Alman basınında: Esip gürledi

İSRAİL'E YAKLAŞIM FARKI
'Scholz ve Erdoğan İsrail'e dair farklı pozisyonların altını çiziyor' başlığını tercih eden Alman Tagesschau gazetesi, Berlin ziyaretinin sona erdiğini ve polisin başkentte aldığı güvenlik önlemlerini kaldırdığını yazdı.
Ziyarte sırasında Berlin'de herhangi bir olay yaşanmadığını aktaran Tagesschau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Başbakan Olaf Scholz'un görüşmesine geniş yer ayırdı. 'Farklılıklar belirgin oldu' ifadesini kullanan gazete, liderlerin Orta Doğu'daki tabloya dair farklı tutumlarını ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın Olaf Scholz'a Gazze'de insani ateşkes için birlikte çalışma çağrısı yaptığını kaydetti.
Erdoğan ve Scholz'un Orta Doğu'da büyük bir yangına dair endişede birleştiği yorumunu yapan gazete, Türk liderin basın toplantısında İsrail'e karşı sert eleştiriler yönelttiğini ancak çözümü de dile getirdiğini yazdı. 1967 sınırları içinde iki devletli çözümün Başkan Erdoğan tarafından yinelendiğini hatırlatan Tagesschau, ziyaret boyunca Erdoğan'a Berlin'de gösterilen ilgiye de yer verdi.
KADINLAR BALKONDA BEKLEDİ
Schönefeld havalimanına inen Erdoğan'ın Berlin merkeze gidinceye kadar birçok Türkün konvoya el sallayıp alkışladığını ya da bazı sürücülerin korna çaldığını bildiren gazete, battaniyelere sarılmış birçok kadının ise konvoy geçinceye kadar Dominicus Caddesi'ndeki bir balkonda beklediğini de ekledi.
NETANYAHU'YA ATIF
Die Welt gazetesi, 'Erdoğan İsrail'i yeniden 'terörist devlet' olarak adlandırdı ve Almanya'yı Haçlılarla ilişkilendirdi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden bir gün sonra Türkiye'de yaptığı açıklamalara yer veren Die Welt, yanı sıra isim vermeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunduğunu da belirtti.
'İSRAİL VE ALMANYA'YA SÖZLÜ SALDIRDI'
Tagesspiegel gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın sert çıkışını hazmedemeyenler arasındaydı. 'Bu yüzden sonu yakın: Erdoğan tekrar İsrail'i 'terör devleti' ilan etti - Scholz ve Steinmeier'e eleştiri' başlığını seçti, Berlin ziyaretinden bir gün sonra Türk Cumhurbaşkanı'nın İsrail ve Almanya'ya sözlü olarak saldırdığını savundu, Batı'yı 'emperyalist Haçlı yapılar'la suçladığını belirtti.
ESİP GÜRLEDİ
'Erdoğan, Almanya'nın Batı'nın Haçlıların emperyalist ideallerine bağlı olmasına karşı esip gürledi' diyen Frankfurter Rundschau gazetesi, Türk liderin Berlin ziyaretinin ardından Almanya'nın Gazze'deki savaşa dair bakış açısını tartışmayı sürdürdüğünü yazdı.
Gazete, Erdoğan'ın Batı'nın Haçlı ideallere bağlılığını Almanya Cumhurbaşkanı'nda gördüğünü, 'diğerinde de' ifadesiyle Başbakan Scholz'u kastettiğini dile getirdi.
INDEPENDENT: SCHOLZ DOĞRUDAN YANIT VERMEDİ
İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi 'Erdoğan, Almanya'nın Holokost'taki suçu nedeniyle İsrail'i eleştirmeye gönülsüz olduğunu söylüyor' başlıklı haberinde Berlin'de gergin bir basın toplantısı gerçekleştiğini aktardı. Almanya Başbakanı Scholz'un basın toplantısında Erdoğan'a doğrudan yanıt vermediği yorumunu yapan Independent, ziyarette gündeme gelen 40 Eurofighter jetinin satışının Berlin tarafından reddedilmesi halinde Türk liderin savaş uçaklarını başka yerden temin edebileceklerini ısrarla vurguladığını yazdı.
ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDEN BİR GÜN SONRA İSRAİL'E ÇAĞRI YAPTI
Uluslararası haber ajansı AFP ise, Almanya Başbakanı Scholz'un İsrailli mevkidaşı Netanyahu'ya yaptığı çağrının perde arkasına değindi. Almanya ve İsrail başbakanlarının telefonda görüştüğünü hatırlatan AFP, Berlin yönetiminin Netanyahu'dan Gazze'deki insani krizi acil şekilde hafifletme çağrısında bulunduğunu bildirdi. Scholz'un insani ateşkesi gündeme getirdiğini aktaran AFP, söz konusu telefon görüşmesinin Almanya Başbakanı'nın Başkan Erdoğan'la Cuma günü Berlin'de buluşmasından bir gün sonra gerçekleştiğini kaydetti.
ALMAN BILD YİNE KUDURDU: BAŞKAN'IN KONUŞMASINI 'SKANDAL' OLARAK MANŞETLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da dünyaya verdiği tarihi ayar sonrası Alman basını yine kudurdu. Soykırımcıların destekçisi Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da mazlumun sesi olduğu konuşmasını "skandal" olarak manşetledi.