SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın Berlin'de Olaf Scholz ve diğerlerine verdiği tarihi ayar Alman basınında: Esip gürledi

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma en net sesini çıkaran Başkan Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ın İsrail eleştirileri ise Almanya'yı çok rahatsız etti. Alman Şansölye Olaf Scholz'un Başkan Erdoğan'ın sözlerine 'absürt' demesinden birkaç gün sonra gerçekleşen Berlin çıkarması dünyanın günlerce konuşacağı tarihi bir an haline dönüştü. Berlin'de Olaf Scholz ile yapılan basın toplantısında Başkan Erdoğan'dan ikinci bir 'One minute' çıkışı geldi. Erdoğan'ın sert çıkışı ve sonrasındaki uçak açıklamaları özellikle Alman basınında geniş yer kapladı. Frankfurter Rundschau gazetesi 'Erdoğan, Almanya'nın Batı'nın Haçlıların emperyalist ideallerine bağlı olmasına karşı esip gürledi' başlığını attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 12:43 Güncelleme 19 Kasım 2023, 12:59
Başkan Erdoğan’ın Berlin’de Olaf Scholz ve diğerlerine verdiği tarihi ayar Alman basınında: Esip gürledi

Başkan Erdoğan'ın Almanya'nın başkenti Berlin'de Şansölye Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısı dünyada yankılanmaya devam ediyor.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla bilinen Scholz'a sert çıkan Başkan Erdoğan, "13 bin Filistinli çocuk ve kadın öldürülmüştür. Elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak hesabını tarihe veremeyiz. Gazze diye bir yer kalmadı. İsrail yalanı çok iyi söyler" dedi.

BİZİ EUROFIGHTER İLE TEHDİT ETMEYİN
Alman gazeteci, "İsrail'e faşist ülke dediniz. Türk-Alman ilişkisini tehlikeye atıyor musunuz? 40 adet Eurofighter uçağı talep ediyorsunuz. Almanya bunu kabul edecek mi?" dedi.

Erdoğan da haddini bildirdi:

Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Bizi bununla tehdit etmeyin.

DÜNYA BASINI ERDOĞAN'IN RESTİNİ KONUŞUYOR
Dünya Başkan Erdoğan'ın Almanya çıkarmasındaki restini günlerdir konuşur oldu. Tarihe damga vuran ve ikinci "One minute" olarak görülen konuşma hem Alman basınında hem de diğer dış basında hala konuşuluyor.

İSRAİL'E YAKLAŞIM FARKI
'Scholz ve Erdoğan İsrail'e dair farklı pozisyonların altını çiziyor' başlığını tercih eden Alman Tagesschau gazetesi, Berlin ziyaretinin sona erdiğini ve polisin başkentte aldığı güvenlik önlemlerini kaldırdığını yazdı.

Ziyarte sırasında Berlin'de herhangi bir olay yaşanmadığını aktaran Tagesschau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Başbakan Olaf Scholz'un görüşmesine geniş yer ayırdı. 'Farklılıklar belirgin oldu' ifadesini kullanan gazete, liderlerin Orta Doğu'daki tabloya dair farklı tutumlarını ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın Olaf Scholz'a Gazze'de insani ateşkes için birlikte çalışma çağrısı yaptığını kaydetti.

Erdoğan ve Scholz'un Orta Doğu'da büyük bir yangına dair endişede birleştiği yorumunu yapan gazete, Türk liderin basın toplantısında İsrail'e karşı sert eleştiriler yönelttiğini ancak çözümü de dile getirdiğini yazdı. 1967 sınırları içinde iki devletli çözümün Başkan Erdoğan tarafından yinelendiğini hatırlatan Tagesschau, ziyaret boyunca Erdoğan'a Berlin'de gösterilen ilgiye de yer verdi.

KADINLAR BALKONDA BEKLEDİ
Schönefeld havalimanına inen Erdoğan'ın Berlin merkeze gidinceye kadar birçok Türkün konvoya el sallayıp alkışladığını ya da bazı sürücülerin korna çaldığını bildiren gazete, battaniyelere sarılmış birçok kadının ise konvoy geçinceye kadar Dominicus Caddesi'ndeki bir balkonda beklediğini de ekledi.

NETANYAHU'YA ATIF
Die Welt gazetesi, 'Erdoğan İsrail'i yeniden 'terörist devlet' olarak adlandırdı ve Almanya'yı Haçlılarla ilişkilendirdi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden bir gün sonra Türkiye'de yaptığı açıklamalara yer veren Die Welt, yanı sıra isim vermeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunduğunu da belirtti.

'İSRAİL VE ALMANYA'YA SÖZLÜ SALDIRDI'
Tagesspiegel gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın sert çıkışını hazmedemeyenler arasındaydı. 'Bu yüzden sonu yakın: Erdoğan tekrar İsrail'i 'terör devleti' ilan etti - Scholz ve Steinmeier'e eleştiri' başlığını seçti, Berlin ziyaretinden bir gün sonra Türk Cumhurbaşkanı'nın İsrail ve Almanya'ya sözlü olarak saldırdığını savundu, Batı'yı 'emperyalist Haçlı yapılar'la suçladığını belirtti.

ESİP GÜRLEDİ
'Erdoğan, Almanya'nın Batı'nın Haçlıların emperyalist ideallerine bağlı olmasına karşı esip gürledi' diyen Frankfurter Rundschau gazetesi, Türk liderin Berlin ziyaretinin ardından Almanya'nın Gazze'deki savaşa dair bakış açısını tartışmayı sürdürdüğünü yazdı.

Gazete, Erdoğan'ın Batı'nın Haçlı ideallere bağlılığını Almanya Cumhurbaşkanı'nda gördüğünü, 'diğerinde de' ifadesiyle Başbakan Scholz'u kastettiğini dile getirdi.

INDEPENDENT: SCHOLZ DOĞRUDAN YANIT VERMEDİ
İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi 'Erdoğan, Almanya'nın Holokost'taki suçu nedeniyle İsrail'i eleştirmeye gönülsüz olduğunu söylüyor' başlıklı haberinde Berlin'de gergin bir basın toplantısı gerçekleştiğini aktardı. Almanya Başbakanı Scholz'un basın toplantısında Erdoğan'a doğrudan yanıt vermediği yorumunu yapan Independent, ziyarette gündeme gelen 40 Eurofighter jetinin satışının Berlin tarafından reddedilmesi halinde Türk liderin savaş uçaklarını başka yerden temin edebileceklerini ısrarla vurguladığını yazdı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDEN BİR GÜN SONRA İSRAİL'E ÇAĞRI YAPTI
Uluslararası haber ajansı AFP ise, Almanya Başbakanı Scholz'un İsrailli mevkidaşı Netanyahu'ya yaptığı çağrının perde arkasına değindi. Almanya ve İsrail başbakanlarının telefonda görüştüğünü hatırlatan AFP, Berlin yönetiminin Netanyahu'dan Gazze'deki insani krizi acil şekilde hafifletme çağrısında bulunduğunu bildirdi. Scholz'un insani ateşkesi gündeme getirdiğini aktaran AFP, söz konusu telefon görüşmesinin Almanya Başbakanı'nın Başkan Erdoğan'la Cuma günü Berlin'de buluşmasından bir gün sonra gerçekleştiğini kaydetti.

ALMAN BILD YİNE KUDURDU: BAŞKAN'IN KONUŞMASINI 'SKANDAL' OLARAK MANŞETLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da dünyaya verdiği tarihi ayar sonrası Alman basını yine kudurdu. Soykırımcıların destekçisi Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da mazlumun sesi olduğu konuşmasını "skandal" olarak manşetledi.

BERLINER ZEITUNG'UN YARASI FİLİSTİNLİ REHİNELER

Alman basınında Başkan Erdoğan'ın konuşmasının etkileri devam ediyor. Berliner Zeitung, "Erdoğan İsrail'deki Filistinli tutukluları 'rehine' olarak nitelendirdi" başlıklı haberini manşete taşıdı. "Erdoğan'ın ziyareti, Türk cumhurbaşkanının Hamas'ın İsrail'e yönelik terörünü küçümsemesinin ardından heyecanla bekleniyordu." ifadelerini kullanan Berliner Zeitung, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak değil "ülkesini ve vatandaşlarını korumak için savaşan bir direniş grubu" olarak tanımlaması üzerinde durdu.

DIE WELT ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya Eurofighter restini duymazdan gelmeye çalışan die Welt ise "Erdoğan'a 40 Eurofighter mı? Şansölyenin veto seçeneği var" başlığını kullandı. İkinci one minute çıkışına rağmen Türkyie'yi Eurofighter konusunda tehdit etmeye çalışan die Welt, "Türkiye, kendi geliştirdiği ilk hayalet jetini kullanmak üzere. Silahlanma gücüne doğru bir sonraki adımdır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüşe bakılırsa geçici bir çözüm olarak birdenbire 40 Eurofighter satın almak istedi. Artık her şey Olaf Scholz'a bağlı görünüyor." ifadelerini kullandı.

SUDDEUTSCHE ZEITUNG'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Süddeutsche Zeitung ise "Başbakan Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında iki devletli çözümü savunuyor. Aksi takdirde Gazze savaşına ilişkin görüşleri büyük ölçüde farklılık gösteriyor." ifadelerini kullanarak Alman Başbakan Olaf Scholz'ün İsrail'e desteğini vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA