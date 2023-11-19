Tavşan CHP’de kıyıma başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden biri olan Barış Bozkurt’un işine son verdi

Vedasını "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca devam eden çalışma hayatım son buldu" diyerek duyuran Barış Bozkurt, "Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem" ifadelerini kullandı.





'VEDA ETMENİN BURUKLUĞUNU…'



Barış Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. BABA ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem."

