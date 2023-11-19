Tavşan CHP’de kıyıma başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden biri olan Barış Bozkurt’un işine son verdi

CHP'de olaylı kurultay süreci sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Ancak CHP'de kaos bitmek bilmiyor.
CHP'de olaylı kurultay süreci sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Ancak CHP'de kaos bitmek bilmiyor.
TAVŞAN ADAY KOLTUĞA GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu'nun 'tavşan' adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERENLERİ TEMİZLEYE BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olan Özgür Özel koltuğa oturduktan sonra ilk işi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenleri temizlemek oldu. Uzun bir süredir CHP'de görev yapan Barış Bozkurt'un işine son verildi. Bilindiği üzere Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nun danışmanılık yapmıştı.
Uzun bir süredir CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt, "Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem" diyerek parti ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Vedasını "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca devam eden çalışma hayatım son buldu" diyerek duyuran Barış Bozkurt, "Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem" ifadelerini kullandı.
'VEDA ETMENİN BURUKLUĞUNU…'
Barış Bozkurt şu ifadeleri kullandı:
"Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. BABA ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem."