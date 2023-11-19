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CHP'li Mustafa Sarıgül değişimcilere daldı! 'Omurgasızlar' dedi İmamoğlu ve Özgür Özel'e ayar verdi: Kılıçdaroğlu'nun hala %49 ağırlığı var

CHP'de kurultay bitti iç savaş başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı devralan Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kaldı. Devrik Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Kılıçdaroğlu'nun halen %49 ağırlığı var. Unutulmasın" ayarı verdi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun gücü kenarda tutulamaz" dedi. Değişimci kadroyu "Omurgasızlar, rüzgara göre dans edenler" olrak tanımlayan Sarıgül, Özgür Özel'e "Kılıçdaroğlu'na vefasızlık etme" ültimatomu çekti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 12:30 Güncelleme 19 Kasım 2023, 12:45
CHP’li Mustafa Sarıgül değişimcilere daldı! ’Omurgasızlar’ dedi İmamoğlu ve Özgür Özel’e ayar verdi: Kılıçdaroğlu’nun hala %49 ağırlığı var
Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere gider ayak binbir kaos, kavga ve iç hesaplaşmaya şahitlik ediyor.

Partide 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi ancak yeni genel başkan Özgür Özel de 'emanetçi' konumuna düştü. Ekrem İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özel ise İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça huzursuz.



İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ
Öte yandan belediye başkanlarının belirlenmesine yönelik süreç tam anlamıyla bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapma niyetinde. Özgür Özel tahakkküm altında kalmak istemiyor.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, kurultay sürecinde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den "Belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanması lazım" çıkışı geldi.



İMAMOĞLU VE ÖZEL'E AYAR: KILIÇDAROĞLU'NUN HALEN %49 AĞIRLIĞI VAR
SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Sarıgül, "Yerel seçimde başarı ancak mevcut başkanlıklara yüzde 30 eklemekle olur" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e şerh koydu.

"Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de halen yüzde 49'luk bir ağırlığı var" diyerek hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'na ayar veren Mustafa Sarıgül, "Bu gücün de kenarda olmaması lazım" şeklinde konuştu.



DEĞİŞİMCİLERE BOMBARDIMAN: OMURGASIZLAR, RÜZGARA GÖRE DANS EDENLER...
Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği kurutlay gecesine ilişkin konuşup 'değişimci' kadroyu yaylım ateşine tuttu.

Kılıçdaroğlu'nu evinin önünde karşıladığını "Emir ve talimatlarınız bekliyorum" dediğini aktaran Sarıgül şu ifadeleri kullandı;

"Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Seçim kaybında dostlarınız, sizinle beraber olanlar artık yanınızda olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultay gecesi evine giderken ben fazla yaklaşmadan izledim. Yalnız gitti. 15 gün önce olsaydı 50 kişi beraber giderdi. Ben ne yaptım? Arabayla önceden gittim, evinin önünde karşıladım, sarıldım, 'Emir ve talimatlarınız bekliyorum' dedim. Unutmayın, hayatta dik duranlar kazanır. Omurgalı olanlar kazanır. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olanlar her zaman kazanır. O nedenle, rüzgara göre dans edenlerden olanlar mutsuz olurlar. Onları kimse affetmez."



ÖZGÜR ÖZEL'E ÜLTİMATOM: KILIÇDAROĞLU'NA VEFASIZLIK ETME
Özgür Özel'e "Kılıçdaroğlu'na vefasızlık etme" diyerek ültimatom çeken Mustafa Sarıgül, "Sayın Kemal Bey kazansaydı Özgür Bey görevine devam edecekti. Diğer Grup Başkanvekilleri de devam edecekti. CHP'nin başarılı olması için elinden gelen bütün çabayı Kılıçdaroğlu ve biz tabi ki yapacağız. Sayın Özgür Özel CHP'nin artık genel başkanıdır. Yeni Genel Başkanla çalışmakla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı ihmal etmeyiz" dedi.

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