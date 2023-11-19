CHP’li Mustafa Sarıgül değişimcilere daldı! ’Omurgasızlar’ dedi İmamoğlu ve Özgür Özel’e ayar verdi: Kılıçdaroğlu’nun hala %49 ağırlığı var

DEĞİŞİMCİLERE BOMBARDIMAN: OMURGASIZLAR, RÜZGARA GÖRE DANS EDENLER...
Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği kurutlay gecesine ilişkin konuşup 'değişimci' kadroyu yaylım ateşine tuttu.
Kılıçdaroğlu'nu evinin önünde karşıladığını "Emir ve talimatlarınız bekliyorum" dediğini aktaran Sarıgül şu ifadeleri kullandı;
"Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Seçim kaybında dostlarınız, sizinle beraber olanlar artık yanınızda olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultay gecesi evine giderken ben fazla yaklaşmadan izledim. Yalnız gitti. 15 gün önce olsaydı 50 kişi beraber giderdi. Ben ne yaptım? Arabayla önceden gittim, evinin önünde karşıladım, sarıldım, 'Emir ve talimatlarınız bekliyorum' dedim. Unutmayın, hayatta dik duranlar kazanır. Omurgalı olanlar kazanır. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olanlar her zaman kazanır. O nedenle, rüzgara göre dans edenlerden olanlar mutsuz olurlar. Onları kimse affetmez."
ÖZGÜR ÖZEL'E ÜLTİMATOM: KILIÇDAROĞLU'NA VEFASIZLIK ETME
Özgür Özel'e "Kılıçdaroğlu'na vefasızlık etme" diyerek ültimatom çeken Mustafa Sarıgül, "Sayın Kemal Bey kazansaydı Özgür Bey görevine devam edecekti. Diğer Grup Başkanvekilleri de devam edecekti. CHP'nin başarılı olması için elinden gelen bütün çabayı Kılıçdaroğlu ve biz tabi ki yapacağız. Sayın Özgür Özel CHP'nin artık genel başkanıdır. Yeni Genel Başkanla çalışmakla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı ihmal etmeyiz" dedi.