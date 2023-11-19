Gazze’den tahliye edilen 44 Türk İstanbul’da! Vahşetin boyutunu böyle anlattılar: Arabalar cesetlerin üstünden geçiyor

"SINIR KAPISINI BOMBALADILAR"

Eşinin ailesini ziyaret için Gazze'ye giden ve savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan Muhsine Almacar ise, "İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık iki aydan beri oradayız. Gazze'den çıkmamıza üç gün kala zaten savaş başladı.

Eşim yabancı onun ailesini ziyaret etmek için gittik. Savaşa denk geldik. Refah Sınır Kapısı'na gittik, bizi çok iyi karşıladılar.