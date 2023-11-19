CHP'nin 'şeffaf ittifak' istediği HEDEPKK'dan küstah tehdit! "Bu daha başlangıç" dediler, 'Kürdistan' ilan ettiler: Öcalan'a methiyeler

CHP'de değişen sadece isimler kafa asla değişmiyor... Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel , selefi Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEP KK ile ittifak yapmak istiyor. Geride bıraktığımız gün "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" diyerek HEDEP'i aklayan Özel, bölücü unsurlara "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi. Özel, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" dedi.





HEDEP, PKK İLE EL ELE VERİP SOKAKLARI KAŞIYOR

CHP Genel Başkanı'nın "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" deyip 'şeffaf ittifak' çağrısı yaptığı HEDEP, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip sokakları karıştırmak için kolları sıvadı.



HEDEP öncülüğünde bir gurp bölücü "Öcalan'a özgürlük" böğürtülüleriyle Gemlik'e yürümeye kalkıştı.







KÜSTAH TEHDİT: BU DAHA BAŞLANGIÇ

HEDEP Mersin vekili Ali Bozan "Bu daha başlangıç" diyerek küstah bir tehditte bulundu. Bozan, "Bu yürüyüşümüz ne kadar hukuka aykırı kararlarla yasaklanmaya çalışılsa da bir gün mutlaka zafere ulaşacak" dedi.