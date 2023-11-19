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CHP'nin 'şeffaf ittifak' istediği HEDEPKK'dan küstah tehdit! "Bu daha başlangıç" dediler, 'Kürdistan' ilan ettiler: Öcalan'a methiyeler

CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel'in "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" deyip 'şeffaf ittifak' çağrısı yaptığı HEDEP, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. HEDEP Mersin vekili Ali Bozan "Bu daha başlangıç" diyerek küstah tehditler savurdu. Bir başka HEDEP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit ise teröristbaşı Öcalan'a methiyeler düzdü. HEDEP'lilerin boy gösterdiği PKK medyası da Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerimizi Kürdistan olarak tanımlayarak provokasyona kalkıştı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 16:23 Güncelleme 19 Kasım 2023, 16:54
CHP’nin ’şeffaf ittifak’ istediği HEDEPKK’dan küstah tehdit! Bu daha başlangıç dediler, ’Kürdistan’ ilan ettiler: Öcalan’a methiyeler

CHP'de değişen sadece isimler kafa asla değişmiyor... Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor.

Geride bıraktığımız gün "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" diyerek HEDEP'i aklayan Özel, bölücü unsurlara "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi. Özel, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" dedi.

CHPden HEDEPKKya Özel muamele! Emanetçi Özgürden İttifak yapalım şeffaf olacağız teminatı: Kandille kayyum üzerinden ağız birliği

PKK elebaşlarıyla ağız birliği yapıp, HEDEP'e mavi boncuk dağıtan Özel, "Kayyum işine kökten karşıyız" şeklinde konuştu.



HEDEP, PKK İLE EL ELE VERİP SOKAKLARI KAŞIYOR
CHP Genel Başkanı'nın "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" deyip 'şeffaf ittifak' çağrısı yaptığı HEDEP, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip sokakları karıştırmak için kolları sıvadı.

HEDEP öncülüğünde bir gurp bölücü "Öcalan'a özgürlük" böğürtülüleriyle Gemlik'e yürümeye kalkıştı.



KÜSTAH TEHDİT: BU DAHA BAŞLANGIÇ
HEDEP Mersin vekili Ali Bozan "Bu daha başlangıç" diyerek küstah bir tehditte bulundu. Bozan, "Bu yürüyüşümüz ne kadar hukuka aykırı kararlarla yasaklanmaya çalışılsa da bir gün mutlaka zafere ulaşacak" dedi.



Bir başka HEDEP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, eli kanlı bebek katilini aklayıp "Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kalkmadan Kürt sorunu çözülemez" şeklinde konuştu.


HEDEP'li isimler konuşurken ekranın sol tarafında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın grafiğinin yer alması skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

CHP lideri Özgür Özelin şeytanlaştırmam dediği HEDEPlilerden PKK kanalında küstah tehdit: Ya Öcalana özgürlük ya kan gölü



HEDEP Muş İl Eş Başkanı Cihan Akpolat PKK televizyonunda "Ya Öcalan'a özgürlük ya kan gölü" tehdidinde bulundu.



REZİLLİK! GÜNEY DOĞU'DAKİ İLLERİMİZE 'KÜRDİSTAN' DEDİLER
PKK medyası ise Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerimizi Kürdistan olarak tanımladı. HEDEP öncülüğündeki bölücü yürüyüğü rezil sözlerle haberleştirdi.

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