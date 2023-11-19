CHP’deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış

Değişimci kanadı temsil eden ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun başını çektiği genel Başkan Özgür Özel ile kurultay öncesi "Genel merkez" yönetimini temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta, pek çok delegenin para ve iş vaadi ile Özgür Özel'in tarafına çekildiği iddiaları devam ediyor.

ELİMDE BELGELER VAR

Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, son olarak elinde belgeler olduğunu açıkladı.

Çakır, "Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE PARA VERİRİZ"

Özgür Karabat'ın kendisine "Para gerekirse para da veririz" demesi üzerine bölgedeki birçok delegeyi ikna ettiğini açıklayan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için "Padişah oydu" ifadelerini kullandı.