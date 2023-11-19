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CHP'deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası tescillendi. CHP'de, Özgür Özel'in kazandığı 38. Olağan Kurultay'a ilişkin skandallar ortaya saçılmaya devam ediyor. Değişimciler adına delege transferi yaptığını ifşa eden CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, "Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'li 3 yönetici ile buluştu. Görüşmeye eli boş girip çantayla çıktı" dedi. Çakır, değişimcileri destekleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a ise Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydetti.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 07:01 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:11
CHP’deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış

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CHP'de kurultay bitti, ancak kurultayda genel başkanı seçen delegelerle ilgili "rüşvet" idiaları bitmedi.

Değişimci kanadı temsil eden ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği genel Başkan Özgür Özel ile kurultay öncesi "Genel merkez" yönetimini temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta, pek çok delegenin para ve iş vaadi ile Özgür Özel'in tarafına çekildiği iddiaları devam ediyor.

ELİMDE BELGELER VAR
Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, son olarak elinde belgeler olduğunu açıkladı.

Çakır, "Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE PARA VERİRİZ"
Özgür Karabat'ın kendisine "Para gerekirse para da veririz" demesi üzerine bölgedeki birçok delegeyi ikna ettiğini açıklayan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için "Padişah oydu" ifadelerini kullandı.

ELİ BOŞ GİRİP ÇANTAYLA AYRILDI
Çelik'in Özgür Karabat ve Rıza Akpolat ile birlikte Kılıçdaroğlu'na imza verenlerle görüştürdüğünü anlatan Çakır, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görüşmeye eli boş girip çantayla çıktığını iddia ederken İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a da Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözü verildiğini öne sürdü.

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BURADA DA BİR RANT VAR
Çakır, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın da o gece otelde bulunduğunu, kendisine Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydederek, "Burada da bir rant var. Bu bahsettiğim yerlerde asra fiyatları milyon dolar. Böyle yerlerin belediye başkanlığını sen yönetiyorsun, artık siz hesap edin" dedi.

"BEN BU KURULTAYI İPTAL EDECEĞİM"
Kurultayı iptal etmekte kararlı olduğunu söyleyen Çakır, "Ben değişimin içindeydim. Beklediğim bir belge var. Bu belge de elimde olduktan sonra eğer Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçer, 'Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız, sen de şahitsin' derse ben varım.Elimde bir belge var. Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.

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