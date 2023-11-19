GÜNSEL Yunan ve Rum medyasında ses getirdi! Türk başarısını hazmedemediler

HAZIMSIZLIKLARINI SÖZCÜKLERLE İFADE ETTİLER
Yunanistan'da yayın yapan otomobil yayınlarından "Car and Motor" ise GÜNSEL'i "Kıbrıs'ın işgal altındaki topraklarında otomobil üretimi başlıyor - Sahte devletin yeni modeli" başlığını kullanıyor. GÜNSEL'ilk modeli B9'un teknik özelliklerine yer verilen haberde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a da vurgu yapılıyor.
2016'da model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan GÜNSEL'in ilk modeli B9'un tanıtımı 20 Şubat 2020'de yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen otomobil, 2024'te satışa çıkarılacak. Fiyatı 20 bin Euro olarak tahmin edilen GÜNSEL, 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bataryası, hızlı şarj ile yarım saatte yüzde 80 dolabilen otomobil, 100 kilometreye 7,7 8 saniyede çıkıyor. 50 kilometre menzile sahip İkinci model J9'un seri üretimine ise 2024'te başlanacak.