GÜNSEL Yunan ve Rum medyasında ses getirdi! Türk başarısını hazmedemediler

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Rum ve Yunan medyasında da yakından takip ediliyor. YDÜ kampüsünde geliştirilen GÜNSEL ile ilgili haberler ise Rumların ve Yunanlıların hazımsızlığını gözler önüne seriyor.





Kıbrıs Rum basınının önemli yayınlarından Politis, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in, GÜNSEL'in sahip olduğu ihracat potansiyeli ile ilgili sözlerini alıntılayarak "2029, sözde devlet için önemli bir kilometre taşı olacak" başlıklarını kullanıyor.