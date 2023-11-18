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2004'ten beri olmadı! Çok büyük geliyor! Kırmızı alarm! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Antalya'nın doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar, ülke genelinde beklenen aşırı yağışlar ve fırtına konusunda ciddi uyarılarda bulundu. 18 Kasım itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney bölgelerinde yoğun yağışların etkili olması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 14:17 Güncelleme 18 Kasım 2023, 14:20
2004’ten beri olmadı! Çok büyük geliyor! Kırmızı alarm! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Antalya’nın doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede yaşanacak şiddetli yağışlar ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde olacak. İstanbul'da pazar günü öğlene kadar devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlara, su baskınlarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Kuryeler ve Sürücüler için Önemli Uyarılar

Güvenlik açısından, kuryelerin ve işi olmayan vatandaşların fırtına sırasında dışarı çıkmamaları öneriliyor. Özellikle köprülerde araç devrilme riskine karşı sürücüler uyarılıyor. Ayrıca, kuvvetli rüzgarların neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

AFAD ve AKOM'dan Kritik Uyarılar

AFAD tarafından 29 il için turuncu, 26 il için sarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olası risklere karşı tetikte olmaları gerekmektedir. Ayrıca, soba ve baca zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların uyanık olmaları isteniyor.

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Yağışların Etkili Olacağı Bölgeler ve Beklenen Durum

Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışların etkisini göstereceği belirtiliyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Antalya'nın doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olası su baskınlarına karşı 24 saat boyunca hazır halde bulunacaklarını açıkladı. Bu uyarı, Adana, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin birçok büyük şehrinin yanı sıra, İstanbul, Antalya, Bursa gibi kritik merkezleri de kapsayan sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarılarının ardından geldi.

Özellikle İstanbul'da, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli bir fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, bu durumun köprülerde araç devrilmeleri ve benzer olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyorlar.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde pazar günü 2004 yılındaki fırtınadan daha şiddetli bir hava olayının beklendiğini belirtiyor. Ökten, bu duruma karşı köprülerin ve diğer altyapı elemanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu önlemler, özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşanabilecek olası afetlerin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip. AKOM'un bu tür hava durumu uyarılarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesi, şehrin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak açısından büyük önem taşıyor.

Böylece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimler, hava durumu tahminlerine dayanarak alınacak tedbirlerle olası afetlerin önüne geçmeyi ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Uzmanların ve ilgili mercilerin yapmış olduğu bu uyarılar ve alınan önlemler, şehrin her türlü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamakta büyük rol oynuyor.

Vatandaşların Alması Gereken Tedbirler

Meteorolojik şartlardan dolayı yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için vatandaşların aşağıdaki tedbirleri alması önem taşımaktadır:

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak.

Su baskını riskine karşı gerekli önlemleri almak.

Fırtına ve kuvvetli rüzgarlarda güvenli alanlarda bulunmak.

Trafikte ekstra dikkatli olmak ve özellikle köprülerde dikkatli sürüş yapmak.

AFAD ve diğer yetkili kurumların uyarı ve önerilerini dikkate almak.

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