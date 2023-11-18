2004’ten beri olmadı! Çok büyük geliyor! Kırmızı alarm! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Antalya’nın doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi ( AKOM ), olası su baskınlarına karşı 24 saat boyunca hazır halde bulunacaklarını açıkladı. Bu uyarı, Adana, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin birçok büyük şehrinin yanı sıra, İstanbul, Antalya, Bursa gibi kritik merkezleri de kapsayan sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarılarının ardından geldi.

Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışların etkisini göstereceği belirtiliyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Antalya'nın doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde pazar günü 2004 yılındaki fırtınadan daha şiddetli bir hava olayının beklendiğini belirtiyor. Ökten, bu duruma karşı köprülerin ve diğer altyapı elemanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle İstanbul'da, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli bir fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, bu durumun köprülerde araç devrilmeleri ve benzer olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyorlar.

Bu önlemler, özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşanabilecek olası afetlerin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip. AKOM'un bu tür hava durumu uyarılarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesi, şehrin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak açısından büyük önem taşıyor.

Böylece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimler, hava durumu tahminlerine dayanarak alınacak tedbirlerle olası afetlerin önüne geçmeyi ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Uzmanların ve ilgili mercilerin yapmış olduğu bu uyarılar ve alınan önlemler, şehrin her türlü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamakta büyük rol oynuyor.