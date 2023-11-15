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CHP'de büyük savaş başlıyor! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e olay sözler: Adayken Grup Başkanlığı’nı bırakmadı yarın CHP koltuğunu bırakmaz

CHP yerel seçimlere giderayak büyük bir krizle karşı karşıya. Çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında. İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça rahatsız. 'Emanetçi başkan' gibi görünmek istemeyen Özel ve İmamoğlu arasında güç savaşı çıkacağı kulislerde konuşuluyor. İmamoğlu - Özel ikilisi arasında güven problemi de mevcut. İmamoğlu'nun Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:55 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:28
CHP’de büyük savaş başlıyor! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e olay sözler: Adayken Grup Başkanlığı’nı bırakmadı yarın CHP koltuğunu bırakmaz 1

Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider değişti, gerilim bitmedi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sonrası genel başkan seçilen Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.

CHP’de büyük savaş başlıyor! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e olay sözler: Adayken Grup Başkanlığı’nı bırakmadı yarın CHP koltuğunu bırakmaz 2

ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.

CHP’de büyük savaş başlıyor! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e olay sözler: Adayken Grup Başkanlığı’nı bırakmadı yarın CHP koltuğunu bırakmaz 3

CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.

Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.

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