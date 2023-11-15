CHP'de büyük savaş başlıyor! İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e olay sözler: Adayken Grup Başkanlığı’nı bırakmadı yarın CHP koltuğunu bırakmaz

ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ Seçimin ardından Özgür Özel 'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.

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CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı.



Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.