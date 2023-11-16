Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze'deki soykırıma sessiz kalan Batı'ya sert tepki: "İnsanlık suçuna ortak olmayın"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Batı'nın, katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında sessizliğine sert tepki gösteren Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batıyı, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum." dedi.

İşgalci İsrail'in hukuk tanımazlığının başka yerlerdeki ihlallere yol açacağını belirten Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır" şeklinde konuştu.