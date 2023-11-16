Gazze’den Türkiye’ye getirilen hastalar mutluluklarını paylaştı: Keşke bütün ülkeler Türkiye gibi olsa!

Türkiye, Gazze'de durumu ağır hastalar ve yaralılar için önemli bir adım attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Gazze halkı için yürütülen yoğun diplomasi trafiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu çerçevede Mısırlı ve İsrailli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler ile sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların durumuna yönelik Mısır'daki temasları sonuç verdi.

Bu sayede, ilk kez Gazze'deki bazı hastalar, Mısır üzerinden çıkarılarak bir başka ülkede tedavi imkanına kavuştu.