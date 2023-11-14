İsrail’in faşist bakanları ağızlarındaki baklayı çıkardı! İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Filistinliler başka ülkeye gitsin

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etti.
Smotrich, X sosyal medya platformundan yazılı bir açıklama yayımladı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etti.
Smotrich, X sosyal medya platformundan yazılı bir açıklama yayımladı.
İNSANİ ÇÖZÜM FİLİSTİNLİLERİN GİTMESİ
"Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesi ve dünya ülkelerinin onları kabul etmesinin, Yahudilerin ve Arapların acılarını bitirecek insani bir çözüm olduğunu" ileri süren Smotrich, "Gazzelilerin gönüllü olarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelere tahliye edilmesine yönelik girişimi memnuniyetle karşıladığını, bunun 75 yıldır süren mültecilik, yoksulluk ve tehlikelerin ardından Gazze ve bölge sakinleri için doğru insani çözüm olduğunu" öne sürdü.
Gazze sakinlerinin çoğunun 1948 mültecilerinin dördüncü ve beşinci kuşağı olduğunu, bu kişilerin Gazze'de fakirlik içinde ve aşırı kalabalıklar halinde "rehin" tutulduğunu, İsrail devletini yıkma ve Yafa ile Hayfa gibi kentlere mültecileri geri döndürme isteğinin sembolü olduğunu iddia eden İsrailli Bakan, "Gazze sakinlerinin İsrail devletine ve Yahudilere karşı içinde büyüdüğü ve öğrendiği yoğun nefretin nedeninin bu olduğunu" ileri sürdü.
"Gazze Şeridi gibi küçük bir alanı bulunan, doğal kaynakları ve bağımsız geçim olanakları olmayan bu toprakların, ekonomik ve siyasi olarak uzun süre bağımsız şekilde var olma şansının bulunmadığını" iddia eden Smotrich, şu ifadeleri kullandı:
"Bu nedenle, İsrail devleti dahil olmak üzere uluslararası toplumun cömert mali desteği ve yardımlarıyla, mültecilerin, gerçekten onların iyiliğini isteyen dünya ülkeleri tarafından kabul edilmesi, mülteci sorunu ile Yahudiler ve Arapların acılarına son verecek son verecek tek çözümdür."
İsrailli Bakan ayrıca, "İsrail devleti, daha önce de belirttiğimiz gibi doğası gereği İsrail nefretine ve onu yok etme arzusuna dayanan Gazze'deki bağımsız bir oluşumla artık uzlaşmayacak." paylaşımında bulundu.
"FİLİSTİNLİLER KİM"
Geçtiğimiz Mart ayında Filistinliler için 'Siyonizme karşı savaşmak için geçtiğimiz yüzyılda icat edilmiş bir halk' sözlerini sarf etmiş, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim?" demişti.
2007'DE FAŞİSTLİKTEN HÜKÜM GİYEN BAKANDAN DA DESTEK
İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi çağrılarına destek verdi.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Danny Danon ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in partisi Yeş Atid (Gelecek Var) Milletvekili Ram Ben-Barak'ın, The Wall Street Journal'a ortak yazdığı ve Filistinlilerin sürgün edilmesi çağrısında bulundukları makaleyi alıntılayarak paylaşımda bulundu.
İsrailli Bakan, "Hakikat anında, herkes Yahudi gücünü konuşuyor." ifadelerini kullandı.
Danny Danon ile Ram Ben-Barak dün yayımlanan makalelerinde uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kabul etme çağrısı yapmıştı.
Avrupa ülkelerinin çatışmalardan kaçan mültecilere yardım etme konusunda uzun bir tarihi olduğuna dikkat çekilen makalede, her ülkeye en az 10 bin kişinin kabul edilmesinin Gazze'deki krizin hafiflemesine yardımcı olacağı öne sürülmüştü.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.