Başkan Erdoğan söz vermişti! Kastamonu’da selin vurduğu bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

"BU YIL İLK DEFA DOĞAL GAZ İLE BİR KIŞ MEVSİMİ GEÇİRECEĞİZ" Bu yıl ilk defa doğal gaz ile birlikte bir kış mevsimi geçireceklerini söyleyen Turan, "Bundan önceki yıllarda kömür ve odun ile ısınıyorduk. İnşallah bu yıl ilk defa doğal gaz ile bir kış mevsimi geçireceğiz. Şu anda yaptığımız gözlemlerde vatandaşlarımızdan il merkezine gidenler vardı. Bu yıl yaptığımız gözlemlerde kimse ilçe dışına gitmeyecek, ilçemizde kışı geçirecek. Şahsen bizde annem ve babam yaşlı, kış ayında il merkezine gönderiyordum fakat bu yıl göndermeyeceğim. İnşallah hep beraber ilçemizde birlikte oturacağız" diye konuştu.





"TOKİ TARAFINDAN İLÇEMİZE 316 KONUT YAPILIYOR"

TOKİ tarafından Küre ilçesine 316 konutun yapıldığını anlatan Turan, "Küre'de 118 konut TOKİ tarafından temeli atıldı. Hak sahipleri de belirlendi. TOKİ binaları, dün itibariyle kazmayı vurmuş durumda. İnşallah bir aksilik olmazsa 450 gün içerisinde konutlar tamamlanacak. Tabii ki hava şartları da önemli, Küre ilçemiz çok yağış alan bir bölge, kış yoğun yağışla geçiyor. Bu yüzden inşallah bir aksilik olmadan olumsuzluk yaşanmadan 2025 yılı içerisinde konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. TOKİ konutlarına çok fazla rağmen var. Şu anda bu yaptığımız ikinci etap oluyor, üçüncü etabı da yapacağız inşallah. Çünkü Cumhurbaşkanımız tarafından 98 konut yapılması noktasında talimatları vardı. O da Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. İlk etapta 118 konut yapılacak ve burası bittikten sonra talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 98 konut inşası daha yapılacak. Burası bittikten sonra üçüncü etap konutlarına da başlayacağız. İlk etapta da 100 tane TOKİ konut yapmıştı, ikinci etapta 118 konut yapılıyor, üçüncü etapta da 98 konut yapılacak. Toplamda ilçemize TOKİ tarafından 316 konut yapılmış olacak. Bu konutlar bizlerin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Doğal gazın ilçemize gelmesiyle yatırımcılarda gelmeye başladı, yeni ev yapanlar, evlerini tadilat edenler var. Doğal gaz ile birlikte ilçemize hareketlilikte sağlandı. İlçemize tersine göç de yavaş yavaş oluyor" şeklinde konuştu.