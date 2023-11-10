KÜSTAH SÖZLER: "SEN DARBECİSİN" Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren "Sen darbecisin, bu darbe girişimidir. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Bu, anayasayı askıya alma girişimi" sözlerine tepki yağdı.





"ERDOĞAN'IN DEMOKRATLIĞININ ZEKATI SİZE BİR ÖMÜR YETER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.



Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" dedi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.



Çelik, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'darbecilikle' suçlayan CHP lideri Özgür Özel, geçmişte eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulundu.



FETÖ'NÜN EN 'ÖZEL'İ

Özel'in FETÖ ile olan bağına dikkat çekmekte de fayda var...



Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü tarafından parlatıldığı ortaya çıktı.

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.

