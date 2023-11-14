MİT’ten Süleymaniye’de operasyon! Kırmızı kategorideki PKK’lı terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan R.Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur'daki PKK /KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK'ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017'de Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK'nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Remzi Avcı, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK'lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018'de Suriye/Afrin'e gönderildi.

2019-2022 yılları arasında Gare'de faaliyet gösteren Avcı, özellikle şehirlerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu.

Terörist Avcı, Irak/Sincar'da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.