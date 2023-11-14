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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu 'Çiya Amed' kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:14
MİT’ten Süleymaniye’de operasyon! Kırmızı kategorideki PKK’lı terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın büyükbaşlarından birini daha imha etti.

SÖZDE KERKÜK SORUMLUSU REMZİ AVCI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ
MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurt içinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Avcı'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı.

222 KM DERİNLİKLİ ALANDA AVLANDI
Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit eden MİT, Avcı'nın faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine operasyon kararı aldı.

Türkiye'nin sınırlarından 222 km derinlikli bir alanda gizlenen sözde Kerkük eyalet sorumlusu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı.

Terörist Avcı sözde DEAŞ'a karşı mücadele altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014'te Suriye/Ayn El Arab'ta faaliyet gösterdi.

Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan R.Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur'daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK'ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017'de Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK'nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Remzi Avcı, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK'lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018'de Suriye/Afrin'e gönderildi.

2019-2022 yılları arasında Gare'de faaliyet gösteren Avcı, özellikle şehirlerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu.

Terörist Avcı, Irak/Sincar'da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.

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