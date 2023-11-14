İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine darbeyi duyurdu! Nefes kesen operasyon: 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın… pic.twitter.com/A1QXnrSqV8
Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.