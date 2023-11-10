MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi

Milli İstihabarat teşkilatı terör örgütü PKK'ya bir nokta operasyon daha yaptı.
UYUŞTURUCU VE KARA PARA SORUMLUSU ETKİSİZ!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.
Terörist Bulut, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirilen, 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.