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MİT PKK'nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 14:18 Güncelleme 10 Kasım 2023, 15:57
MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi

Milli İstihabarat teşkilatı terör örgütü PKK'ya bir nokta operasyon daha yaptı.

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UYUŞTURUCU VE KARA PARA SORUMLUSU ETKİSİZ!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Terörist Bulut, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirilen, 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

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MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi
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