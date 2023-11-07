MİT'ten Hakurk'ta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.
"TEKOŞİN CİZRE" KOD ADLI TERÖRİST AYŞE ARSLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
ÖNCE TAKİP SONRA İMHA!
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.