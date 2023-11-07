MİT'ten Hakurk'ta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

ABD'NİN EĞİTTİĞİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

MİT geçtiğimiz hafta Suriye'de bir nokta operasyona daha imza atmıi ve PKK'nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirmişti.