PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'ten Hakurk'ta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 10:46 Güncelleme 07 Kasım 2023, 11:48
MİT’ten Hakurk’ta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Tekoşin Cizre kod adlı Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

"TEKOŞİN CİZRE" KOD ADLI TERÖRİST AYŞE ARSLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖNCE TAKİP SONRA İMHA!
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.

ABD'NİN EĞİTTİĞİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
MİT geçtiğimiz hafta Suriye'de bir nokta operasyona daha imza atmıi ve PKK'nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirmişti.

Teörist Muhammed Azo'nun 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği ortaya çıkmıştı.

Son dakika: MİT PKKnın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azoyu etkisiz hale getirdi!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 16’ncı toplantısı dolayısıyla bugün Özbekistan’a gidiyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA