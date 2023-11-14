Bursa’da kaçak malikane yapan CHP’li Turgay Erdem hizmete karşı!

100 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK Batı bölgesi entegre katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisinin 9 yıl önce başlayan projelendirme süreci tamamlandı. Uzun yıllardır süren bilimsel inceleme ve araştırmaların ardından Kayapa Mahallesindeki maden ocaklarının bulunduğu Kuruçeşme bölgesine yapılması kararlaştırılan tesis, son teknoloji kullanılarak ve kapalı sistemde inşa edilecek.

Evsel katı atıkların işlenmiş halinin enerjiye dönüştürüleceği tesiste, 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Elde edilen ısı ise, bölgede seracılık faaliyetlerinde kullanılacak.

"HALKA YALAN SÖYLEMEYİN" Yapılacak olan tesisle ilgili bölge halkının bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmıyoruz. Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Lütfen bölgedeki insanlara doğruları söyleyelim. Sanki oturmuşuz 3,4 günde buna karar vermişiz gibi algı oluşturmayın. Süreç 2014'te başladı. Son 5 yıldır da çok ciddi inceleme ve araştırmalar yaptık. Türkiye'deki en iddialı projelerden biri. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek" dedi.

"AVRUPA'DA AYNI TESİSLER KENT MERKEZİNDE" Sabah'ta yer alan habere göre, aynı tesisin birçok Avrupa kentinde ve şehirlerin merkezinde yapıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Los Angeles'te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa'da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası. Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa'nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur. Herkesle iddialı şekilde tartışırım" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN