Katil Netanyahu savaş sonrası Gazze için kanlı planını resmen açıkladı: Gazze'nin idaresi Filistin yönetimine verilmeyecek

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 38. günde de devam ediyor. Siyonist katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Dünyanın gözü önünde sivilleri hedef alan İsrail'in Gazze için savaş sonrası planları belli oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğini söyledi. İşte detaylar...